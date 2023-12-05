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Ev yapımı konserveden zehirlenen 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ev konservesinden zehirlenen aynı aileden 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2023 17:58, Son Güncelleme : 05 Aralık 2023 17:58
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Ev yapımı konserveden zehirlenen 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Sabah saatlerinde merkez Sur ilçesi kırsal Kervanpınar Mahallesi'nde İzzetin Çifti, eşi Remziye Çiftçi (67), torunları Ezgi Çiftçi (4) ve Elif Çiftçi (3), ev yapımı konserveden zehirlendi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vakalar, ilk müdahalelerinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. İzzetin Çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Remziye Çiftçi, entübe edilirken, çocukların tedavileri Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde devam ediyor.

Çiftçi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

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