Tamir ettiği sundurmanın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Yakınları, Özata'ya ulaşamaması üzerine polise haber verdi. Çalışma başlatan polisin Özata'yı evin bahçesinde bulması üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

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