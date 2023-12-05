Gençlerde 'diş estetiği' çılgınlığı: Hollywood gülüşü dişler istiyorlar

Son yıllarda tüm dünyada estetik işlemlere ilginin giderek arttığı ifade edilirken kişilerin dişlerinde de birçok uygulamayı talep ederek doktorların kapısını çaldığı belirtiliyor. Bu çerçevede Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi olarak görev yapan Diş Hekimi Zeynep Bulut ve Başhekim Yardımcısı Dr. Arif Çilingir de açıklamalarda bulundu. Hekimler, sosyal medya ve kişilerin başka kişilerle yaptığı karşılaştırmalar sonrası özellikle gençlerden diş estetiği yönünde yoğun talepler olduğunu belirtti. Ellerinde fotoğraflarla gelen kişilerin Hollywood gülüşü, tebeşir beyazı dişler gibi istekleri olduğu anlatılırken işlemlerin ehil ellerde yapılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

"Diplomasız kişiler maalesef sırf para kazanmak için yapıyor"

İşlemlerin kişilerin ağız yapısına uygun olup olmadığının büyük önem taşıdığını aktaran Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi olarak görev yapan Diş Hekimi Zeynep Bulut, "Özellikle sosyal meydanın ve kişilerin birbirine kıyas yapma endişesi dolayısıyla çok fazla estetik beklenti var. Bu taleplere güzel cevaplar da veriliyor ama burada önemli olan tıbbi gerekçe. Gerekçe oluşmadığı sürece sadece estetik amaçlı uygulamalardan biraz kaçınmamız ya da iyi incelememiz gerekiyor. Sadece estetik de olabilir ama bunun yan etkilerini düşünmemiz gerekir. Bazen öyle bir estetik uygulamayla karşılaşıyoruz ki hepimiz televizyonlarda, çevremizde görüyoruz. Yapılan diş, kesinlikle yüzüne uymuyor, konuşmasını değiştirmiş, çiğnemesinde çok zorluk oluşturuyor. İşlemin altındaki müdahale edilen dişlere zarar verebiliyor, enfeksiyona, çekime kadar giden sonuçlar maalesef ortaya çıkabiliyor. Maalesef estetik çılgınlığını hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Talep doğrultusunda da ehli olmayan, hatta diplomasız kişiler bu uygulamaları maalesef sırf para kazanmak için hastalara veriyorlar" şeklinde konuştu.

"Ellerinde fotoğraflar Hollywood gülüşü, tebeşir beyazı dişler istiyorlar"

Kişiye uygun olmayan bir tedavi sonrası oluşabilecek problemlere dikkat çeken Diş Hekimi Bulut sözlerine şöyle devam etti:

"Konuşması bozulabilir, dişlerin arasından farklı sesler çıktığını duyarız, estetik olarak yine tamamen dudak, çene, yüz boyutlarına uygun olmayan bir tedavi uygulandığı zaman o kişinin psikolojisini de çok bozacak. İşlemi psikolojik olarak yaptırıyor ama tam tersine psikolojisini daha kötü etkileyecek bir sonuca kadar gidiyor. Haberlerde bazen rastlıyoruz 'Bir diş yaptırmaya gitti ama tüm dişini kaybetti' gibi. Yaş itibariyle de çok yanlış yaşlarda yapılıyor, özellikle gençlerimizde çok fazla talep var. Hollywood gülüşü dediğimiz bir gülüşü fotoğraflarla ellerinde getiriyorlar. Renk olarak tamamen tebeşir beyazı, hiç önermediğimiz renkleri tercih ediyorlar. Büyüklük olarak ön dişlerim uzun, biraz belirgin olsun, ellerinde fotoğraflar veya internet görüntüsüyle doktorlarına başvuruyorlar. İnsanlar işlemler hastalar uyutularak yapıldığı zaman 'Çocuğum rahatsız olmadan, güzel bir şekilde tedavisini yaptıracak' diye düşünüyor, çok fazla bir talep var ama biliyoruz ki genel anestezinin doğal bir riski var. Bu riski göze alabileceğimiz bir gerekçe olmalı"

"Geri dönüşümsüz sonuçlara neden olabiliyor"

"Son yıllarda estetik anlamında hastalarımızın beklentisi çok yükseldi" diyen Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Diş Hekimi Arif Çilingir, "Lamina ve diş beyazlatma da tamamıyla estetik uygulamalar içerisinde yer alan işlemler. Burada önemli olan şey; bu işlemlerin gerçekten hasta için gerekli olup olmadığıdır. Lamina dediğimiz diş tedavileri her hastaya uygulanabilecek tedaviler değildir. Mutlaka bu işlemler ehil olan yerlerde, hastanelerde veya diş kliniklerinde kesinlikle hekim olan kişilerce yapılmalı çünkü maalesef günümüzde bunlar da var. Hijyen kurallarına uyulmadığında bulaşıcı hastalıklardan tutun da birçok problem beraberinde gelebilir. Hastanın çene yapısının bozulmasına ve ileride hiç geri dönüşümsüz sonuçlara da neden olabiliyor. Kişi bir yerde yaptırmasa 'farklı bir yere gidip orada yaptırırım nasılsa' düşüncesi içerisine giriyor" ifadelerini kullandı.

"İnsanların bu anlamda bizi aşan talepleri olabiliyor"

Vatandaşlar tarafından talep edilen diş beyazlatma işlemine yönelik konuşan Diş Hekimi Çilingir, "Diş beyazlatma seans seans yapılan bir işlemdir, her seferinde daha beyaz olacağını düşünerek 'Bir seans daha, bir seans daha yapalım' denildiğinde beyazlatmada kullanılan ajanların bu sefer negatif etkilerini görmeye başlarız. Bu da dişlere kalıcı zararlar verir, hiç umulmadık sonuçlara ne yazık ki neden olabiliyor. Yanlış yapılan bir tedavinin kötü etkileri olabiliyor, hasta da ağız açmada kısıtlılık, eklem problemleri gibi birçok problem ortaya çıkabiliyor, bunlar için gerçekten çok dikkatli olmak gerekiyor. İnsanların bu anlamda bizi aşan talepleri olabiliyor, bunları hastalara düzgün bir şekilde söylemek gerekiyor, hayır, senin dişin böyle bir dişe sahip olmaya uygun değil diye söylenmediği takdirde bu konuyla ilgili günümüzde birçok dava da ne yazık ki görüyoruz. Uyutularak diş tedavilerinin yapılması günümüzde baya popülerleşen bir yöntem, birçok kurum bu işlemleri yapıyor. Mutlaka ve mutlaka genel anesteziyle bunu yaptırmak istediğini ileten hastalar oluyor, onlar da ama çok küçük bir azınlık. Gereken durumlarda bu uygulamayı yapıyoruz ama öncelikle bunu yapmamak adına gereken her şeyi yapmamız lazım, ısrarlı uyutularak talebi yanlış. Günümüzde merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde bu tarz işlemlerin kesinlikle yapılmamasını öneriyorum, kendi sağlıkları için bunu mutlaka tavsiye ediyorum" diye konuştu.