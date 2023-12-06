6 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları
6 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev ile ayrı ayrı görüşecek, Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na, 7. Dönem Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon Toplantısı'na ve Türk-Türkmen İş Forumu Açılış Programı'na katılacak.
(Aşkabat)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde "Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kurultayı"na iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
2- CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Gökan Zeybek, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.30/12.30)
3- TBMM'den
- Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.
- İYİ Parti ve Saadet Partisinin Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.
(TBMM/14.00/10.30/09.15)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Take Off Girişimcilik Zirvesi'ne katılacak.
(İstanbul/09.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a günübirlik resmi ziyarette bulunacak.
(Moskova)
2- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu'na Kasımpaşa-Kırşehir Futbol, Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor, Eyüpspor-Ankara Demirspor, Teksüt Bandırmaspor-Somaspor, Bodrum FK-Menemen FK, Erzurumspor FK-Anagold 24 Erzincanspor, Göztepe-1461 Trabzon FK, Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor, Gençlerbirliği-Bornova 1877, Adanaspor-Esenler Erokspor, Sakaryaspor-Ankaraspor, Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler, Tümosan Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı, Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor, Mondihome Kayserispor-Vanspor FK, Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/14.00/14.00/Balıkesir/Muğla/Erzurum/13.00/İzmir/14.00/14.00/Ankara/Adana/Sakarya/Bolu/14.00/Konya/15.00/Mersin/17.00/Kayseri/19.00/Trabzon/21.00)
2- Voleybolda FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası, Hindistan'da başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Halkbank, B Grubu'ndaki ilk maçında Japonya'nın Suntory Sunbirds takımıyla karşılaşacak.
(Bangalore/14.30)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Baskonia ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Vitoria-Gasteiz/22.30)
4- Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda Beşiktaş Emlakjet, İtalya'nın Joventut Badalona ekibini konuk edecek.
(İstanbul/20.00)
5- Basketbol Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Bursaspor İnfo Yatırım, İspanya'nın Rio Breogan takımını ağırlayacak.
(Bursa/20.00)
6- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur ilk maçlarında L Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Polonya'nın Legia Varşova, M Grubu'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fransa'nın BCM Gravelines Dunkerque ekibini konuk edecek.
(İstanbul/Manisa/19.00)
7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda ÇBK Mersin, İspanya'nın Parfumerias Avenida ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Salamanca/22.30)
8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasından Ziraat Bankkart-Brand Group Alanya Belediyespor müsabakası yapılacak.
(Ankara/17.30)
9- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında, C Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Almanya'nın Potsdam, A Grubu'nda VakıfBank, Sırbistan'ın Jedinstvo ekibini ağırlayacak.
(İstanbul/19.00/19.30)
10- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 8'li final (Son 16 turu) rövanşında Nilüfer Belediyespor, Avusturya'nın Oberbank Steelvolleys ekibini ağırlayacak; Galatasaray Daikin, Almanya'nın Wiesbaden ekibine konuk olacak.
(Bursa/18.00/Wiesbaden/21.30)
11- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasına Beşiktaş Safi Çimento-Köyceğiz Belediyespor maçıyla devam edilecek.
(İstanbul/17.00)