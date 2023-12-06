6 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

2- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev ile ayrı ayrı görüşecek, Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na, 7. Dönem Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon Toplantısı'na ve Türk-Türkmen İş Forumu Açılış Programı'na katılacak.

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