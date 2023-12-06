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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,51 değer kaybederek 7.855,06 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 18:37, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 18:41
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 202,36 puan azalırken, toplam işlem hacmi 95,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,45 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,62 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 5,81 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Öte yandan ABD'de özel sektör istihdamı, kasımda 103 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. ADP özel sektör istihdamı verisine göre, kasımda çalışanların yıllık ücreti yüzde 5,6 arttı. Eylül 2021'den bu yana en düşük yükselişini kaydeden ücret artışı, ekimde yüzde 5,7 olmuştu.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleriyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini belirterek, ülkede çalışanların ücret artış hızındaki yavaşlamaya da dikkati çekti.

Yarın veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Çin'de dış ticaret dengesi, Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve toptan stokların öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 puanın destek, 8.100 ve 8.160 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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