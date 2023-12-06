Dolar günü 28,92 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 28,9130 28,9140 28,9250 28,9260 Avro 31,3200 31,3210 31,2480 31,2490 Sterlin 36,4910 36,6070 36,3710 36,5570 İsviçre Frangı 33,0610 33,2270 33,0700 33,2350 ANKARA ABD Doları 28,8830 28,9630 28,8950 28,9750 Avro 31,2800 31,3600 31,2080 31,2880 Sterlin 36,4310 36,6410 36,3110 36,5210