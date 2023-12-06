Dolar günü 28,92 TL'den tamamladı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 28,92 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 17:57, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 18:02
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,9130
|28,9140
|28,9250
|28,9260
|Avro
|31,3200
|31,3210
|31,2480
|31,2490
|Sterlin
|36,4910
|36,6070
|36,3710
|36,5570
|İsviçre Frangı
|33,0610
|33,2270
|33,0700
|33,2350
|ANKARA
|ABD Doları
|28,8830
|28,9630
|28,8950
|28,9750
|Avro
|31,2800
|31,3600
|31,2080
|31,2880
|Sterlin
|36,4310
|36,6410
|36,3110
|36,5210