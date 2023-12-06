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Dolar günü 28,92 TL'den tamamladı

Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 28,92 TL'den tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 17:57, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 18:02
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Dolar günü 28,92 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları28,913028,914028,925028,9260
Avro31,320031,321031,248031,2490
Sterlin36,491036,607036,371036,5570
İsviçre Frangı33,061033,227033,070033,2350
ANKARA
ABD Doları28,883028,963028,895028,9750
Avro31,280031,360031,208031,2880
Sterlin36,431036,641036,311036,5210

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