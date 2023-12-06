'Temel kanunları milletimizin ihtiyacını gözeterek yeniledik'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son 21 yılda sessiz devrim niteliğindeki reformlarla, temel kanunları çağın gereklerine uygun olarak ve milletin ihtiyacını gözeterek yenilediklerini belirtti.

Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin katılımı ve Türkiye Adalet Akademisi, Türk Tarih Kurumu ve TİKA işbirliği ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kurultayı'na katılarak açılış konuşmasını yaptı.

"DÜNYADA HAKKANİYETLİ, İNSAN HAKLARINI SAVUNAN BİR POLİTİKA İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye'nin stratejik bir coğrafyada bulunduğunu vurgulayan Tunç, özellikle son 21 yılda yürütülen proaktif dış politikayla, bölgesel ve küresel alanda kritik bir rol üstlenildiğini kaydetti. Bakan Tunç, "Dünyada hakkaniyeti, insan haklarını savunan bir politika izlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasıyla, Türk devletleri arasında kapsamlı bir işbirliğinin temellerinin atıldığını dile getiren Tunç, "Teşkilatın kurulması, sadece duygusal birliğimizi güçlendirmek için değil, aynı zamanda siyasi, ekonomik, güvenlik ve adalet gibi birçok alanda ilişkilerimizi kuvvetlendirmek için atılmış son derece önemli bir adımdır." dedi.

Teşkilata üye ülkelerin işbirliği alanlarından birinin de adalet olduğunu aktaran Tunç, daha önce Türk Dünyası Noterler Birliğinin, Türk Yargı Eğitim Ağının ve Türk Üniversiteler Birliğinin kurulduğunu, ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcıları 2. Şurası'nın gerçekleştirildiğini anlattı.

Yılmaz Tunç, "Önümüzdeki süreçte, yargının kurucu unsurlarından olan ve savunmayı temsil eden avukatlarımızın mesleki konularda yardımlaşmalarını sağlamak amacıyla Türk Dünyası Avukatlar Birliğinin de kurulması için gerekli adımların atılmasında fayda olduğunu ifade etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

"SON 21 YILDA SESSİZ DEVRİM NİTELİĞİNDE REFORMLAR YAPTIK"

Adalet Bakanı Tunç, hukukun medeniyet kadar eski ve kadim bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Hukukun tarihi, aynı zamanda medeniyetin de tarihidir." görüşünü paylaştı.

İnsanlık tarihinin erken dönemlerinde toplumlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ihtiyacının basit geleneksel normlar ve kurallarla karşılandığını kaydeden Tunç, zaman içinde toplumların karmaşıklığının artmasıyla hukuk sistemlerinin oluştuğunu bildirdi.

Türk hukuk sisteminin köklü bir geçmişe sahip olduğunu, kendine özgü bir karakterinin bulunduğunu söyleyen Tunç, "Türk hukukunun temelleri, Orta Asya'daki Türk boylarının geleneksel hukuk anlayışıyla başlamıştır. Türklerin İslam'la müşerref olmasından sonra Türk hukuku, İslam hukuku ile tanışmıştır. Aynı zamanda Anadolu'nun farklı coğrafyalarında pek çok medeniyetin hüküm sürmüş olması, hukuk sistemimizi zenginleştirmiştir. Osmanlı'nın son dönemlerinde anayasal düzenlemeler, sistemimize dahil olmuştur." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet dönemiyle birlikte 1921 ve 1924 anayasaları ve yeni temel kanunların, Türk hukuk sistemine kazandırıldığını hatırlatan Tunç, "Son 21 yılda ise sessiz devrim niteliğinde yaptığımız reformlarla, temel kanunlarımızı çağın gereklerine uygun olarak ve milletimizin ihtiyacını gözeterek yeniledik. Yapılan reformlarla Türk hukuku, ulusal ve uluslararası normlara uyum sağlayan, çağdaş dünya ile entegre bir hukuk sistemine sahiptir." sözlerini sarf etti.

Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kurultayı'na, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov ve hukukçular da katıldı.