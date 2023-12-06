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Uşak'ta kamyonun çarptığı traktörün sürücüsü öldü

Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyonun çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 12:41, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 12:40
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Uşak'ta kamyonun çarptığı traktörün sürücüsü öldü

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen İ.Y. (41) idaresindeki 70 AAE 785 plakalı kamyon, Büyükoturak köyü yakınlarında aynı yönde giden Yüksel İşlek'in (60) kullandığı 64 FN 834 plakalı traktörün römork kısmına arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör, römorkuyla devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, traktör sürücüsü İşlek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

İşlek'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Banaz Devlet Hastanesinin morguna gönderildi.

Kamyon sürücüsü İ.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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