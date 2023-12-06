Türkiye'de hava yolunu kullanan yolcu sayısı 11 ayda 200 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yılın 11 ayında Türkiye'de havalimanlarında 199 milyon 866 bin 627 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan kasım ayı hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini değerlendirdi.

Kasımda yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının, iç hatlarda 62 bin 139, dış hatlarda ise 53 bin 486 olduğunu belirten Uraloğlu, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişlerle 156 bin 28'e ulaştı. Kasımda hizmet verilen uçak trafiği 2022'nin aynı ayıyla kıyaslandığında üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 4,3 artış meydana geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'na kasımda iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 8 bin 725, dış hatlarda 30 bin 486 olmak üzere toplamda 39 bin 211'e ulaştığına işaret ederek, "İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 251 bin 124, dış hatlarda 4 milyon 531 bin 610 olmak üzere toplamda 5 milyon 782 bin 734 yolcuya hizmet verildi." ifadesini kullandı.

Türkiye geneli havalimanlarında yılın 11 ayında iç hat yolcu trafiğinin 84 milyon 400 bin 323, dış hat yolcu trafiğinin 115 milyon 247 bin 821 olduğunu aktaran Uraloğlu, bu dönemde direkt transit yolcularla toplam 199 milyon 866 bin 627 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kasımda Türkiye geneli havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 7 milyon 5 bin 925, dış hat yolcu trafiği 7 milyon 684 bin 865 oldu. Bu ayda direkt transit yolcularla toplam 14 milyon 706 bin 406 yolcu trafiği oluştu. Kasımda hizmet verilen yolcu trafiği geçen yılın kasım ayıyla kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 9,7, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 8 olmak üzere direkt transit dahil toplam yolcu trafiği yüzde 8,7 artış gösterdi.

Havalimanları yük trafiği, kasımda iç hatlarda 62 bin 311 ton, dış hatlarda 257 bin 850 ton olmak üzere toplamda 320 bin 161 tona ulaştı.

Ocak-kasım döneminde Türkiye'nin turizm merkezlerine ulaşım sağlayan havalimanlarında da yolcu sayıları açısından artış yaşandı. Havalimanlarında bu dönemde iç hatlarda 16 milyon 226 bin 715, dış hatlarda 38 milyon 193 bin 641 yolcu trafiği oluştu.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 9 milyon 942 bin 855, Antalya Havalimanı'nda 34 milyon 506 bin 954, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 5 milyon 171 bin 464, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 3 milyon 969 bin 261, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda 829 bin 822 yolcu olmak üzere turizm merkezlerindeki havalimanlarında 11 ayda 54 milyon 420 bin 356 yolcu ağırlandı.