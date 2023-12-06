Antalya'ya gelen turist sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu: 274 şüpheli gözaltında
Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu: 274 şüpheli gözaltında
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
'Bedelini bellerini doğrultamayacak suretle öderler'
'Bedelini bellerini doğrultamayacak suretle öderler'
Seçil Erzan'ın telefonu incelendi bilirkişi raporu ortaya çıktı
Seçil Erzan'ın telefonu incelendi bilirkişi raporu ortaya çıktı
'Temel kanunları milletimizin ihtiyacını gözeterek yeniledik'
'Temel kanunları milletimizin ihtiyacını gözeterek yeniledik'
Türkiye, Yunanistan'la yeni bir sayfa açmak istiyor
Türkiye, Yunanistan'la yeni bir sayfa açmak istiyor
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Erdoğan: Yunanistan Türkiye'nin hasmı değil
Erdoğan: Yunanistan Türkiye'nin hasmı değil
Deprem harcamaları için 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağlandı
Deprem harcamaları için 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağlandı
Asgari ücret tespit komisyonu üyeleri kimlerden oluşur?
Asgari ücret tespit komisyonu üyeleri kimlerden oluşur?
Tartışmalara yol açan 'sınıf annesi' uygulaması yasaklandı!
Tartışmalara yol açan 'sınıf annesi' uygulaması yasaklandı!
Kabine, Gazze'deki dramı ve zam oranlarını görüşecek
Kabine, Gazze'deki dramı ve zam oranlarını görüşecek
TikTok rezaletine devlet el koydu
TikTok rezaletine devlet el koydu
Asgari ücrette üç senaryo
Asgari ücrette üç senaryo
Ekonomiye ilişkin düzenlemenin birinci bölümünün görüşmeleri tamamlandı
Ekonomiye ilişkin düzenlemenin birinci bölümünün görüşmeleri tamamlandı
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesini içeren teklif Genel Kurul'da
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesini içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Yerlikaya: Fenomenlerin bahse karıştıkları iddiaları inceleniyor
Bakan Yerlikaya: Fenomenlerin bahse karıştıkları iddiaları inceleniyor
Bakan Koca paylaşmıştı: Sağlık çalışanı çift motosiklet ambulansla hayat kurtarıyor
Bakan Koca paylaşmıştı: Sağlık çalışanı çift motosiklet ambulansla hayat kurtarıyor
Fenomenlere yönelik soruşturmalara bir yenisi eklendi
Fenomenlere yönelik soruşturmalara bir yenisi eklendi
Dilan Polat'ın lüks araçları TMSF'ye çekildi
Dilan Polat'ın lüks araçları TMSF'ye çekildi
Vali'den 'Bana bir şemsiye borçlusunuz' mesajı gönderen öğrenciye jest
Vali'den 'Bana bir şemsiye borçlusunuz' mesajı gönderen öğrenciye jest
İYİ Parti'den Ümit Dikbayır kararı
İYİ Parti'den Ümit Dikbayır kararı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem asgari ücret ve ekonomi
Kabine yarın toplanıyor: Gündem asgari ücret ve ekonomi
İPA araştırdı: İşte İstanbul'da yaşamanın aylık maliyeti
İPA araştırdı: İşte İstanbul'da yaşamanın aylık maliyeti
Emekli polisin evinde rehin aldığı iki sağlık görevlisi kurtarıldı
Emekli polisin evinde rehin aldığı iki sağlık görevlisi kurtarıldı
Deprem bölgesinde 22 bin konutun daha temeli atıldı
Deprem bölgesinde 22 bin konutun daha temeli atıldı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Erdoğan: İsrail'in suçları yanına kar kalmamalı
Erdoğan: İsrail'in suçları yanına kar kalmamalı
PISA 2022 sonuçlarına göre Türkiye her alanda sıralamasını yükseltti
PISA 2022 sonuçlarına göre Türkiye her alanda sıralamasını yükseltti
MEB ortak sınav konularını açıkladı
MEB ortak sınav konularını açıkladı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Antalya'ya gelen turist sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı

Antalya'ya, 1 Ocak-30 Kasım döneminde gelen turist sayısı 15 milyon 371 bin 773'e ulaşarak, tüm zamanların rekoru kırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 12:56, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 12:58
Yazdır
Antalya'ya gelen turist sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik mekanları, lüks tesisleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Antalya, farklı ülkelerden turistlere ev sahipliği yapıyor.

Farklı milliyetlerden turistin tatil tercihini kullandığı Antalya'ya, 1 Ocak-30 Kasım döneminde gelen turist sayısı 15 milyon 371 bin 773'e ulaşarak, turizmde rekor yılı olarak bilinen 2019'u geride bıraktı.

Kente, 2019'un 12 ayında hava yoluyla gelen turist sayısı 15 milyon 218 bin 188 olarak gerçekleşmişti. Bu yıl 11 aylık süreçte gelen turist sayısıyla tüm zamanların rekoru kırıldı.

Antalya'ya bu yıl en fazla turist gönderen ülkeler 3 milyon 401 bin 704 turistle Rusya ilk, 3 milyon 285 bin 822 misafirle Almaya ikinci, 1 milyon 188 bin 263 turistle İngiltere üçüncü, 1 milyon 58 bin 943 misafirle Polonya dördüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, Hollanda, Kazakistan, Romanya ve Çekya izledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber