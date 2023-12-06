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Otomotiv sektöründen 3,2 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin otomotiv endüstrisi, geçen ay 3 milyar 172 milyon dolarlık ürün ihraç etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 13:42, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 13:45
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Otomotiv sektöründen 3,2 milyar dolarlık ihracat

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin kasım ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artışla 3 milyar 172 milyon 87 bin dolar oldu.

Türkiye'nin ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin sektörler arasındaki payı ise yüzde 13,8 olarak gerçekleşti.

Otomotiv endüstrisinin Ocak-Kasım 2023 dış satımı yüzde 14 artışla 31 milyar 831 milyon dolara ulaştı.

Kasımda en fazla dış satım, 1 milyar 239 milyon dolarla "tedarik endüstrisi" ürün grubunda yapıldı.

"Binek otomobiller" ihracatı yüzde 12 artarak 949 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı 499 milyon dolar, "çekiciler" ihracatı 175 milyon dolar ve "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı da yüzde 31 artışla 271 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

En fazla ihracat Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'ya

Ülke bazında en büyük pazar Almanya'ya 433 milyon dolarlık ihracat kaydedildi.

Birleşik Krallık 306 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken, bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 25 arttı.

Üçüncü büyük pazar konumundaki Fransa'ya dış satım ise yine Kasım 2022'ye kıyasla yüzde 0,5 artarak 297 milyon dolara çıktı.

Önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 64, Polonya'ya yüzde 29, Slovenya'ya yüzde 17, Rusya'ya yüzde 21, Romanya'ya yüzde 55, Hollanda'ya yüzde 56 ihracat artışı yaşandı.

Otomotiv ihracatının yüzde 80'i Avrupa ülkelerine yapıldı

Geçen ay Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 68 pay ve 2 milyar 148 milyon dolar ile ülke grubu bazında ihracatta yine ilk sırada yer aldı. AB ülkelerine ihracat kasımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 arttı.

Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 12 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 24 artış kaydetti.

Kasımda Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne yüzde 31, Orta Doğu ülkelerine yüzde 38 ihracat düşüşü olduğu görüldü.

Rakamları değerlendiren OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Otomotiv endüstrimiz bugüne kadar en yüksek kasım ayı ihracatına imza attı. Bu rakam aynı zamanda Mart 2023 dönemindeki 3,3 milyar doların ardından tarihte aylık bazda ulaşılan ikinci en yüksek rakam oldu. Kasımda binek otomobiller, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs minibüs midibüs ihracatı çift haneli arttı. Ocak-kasım döneminde 11 aylık ihracatımız ise yüzde 14 artışla 31 milyar 831 milyon dolara ulaştı. Aralık ayında da elimizden gelenin en iyisini yaparak 2023 yılını yeniden lider sektör olarak kapatacağız."

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