CHP ve TÜRK İŞ'den 'Asgari Ücret' açıklaması

Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ortak açıklama yaptı.

Ergün Atalay, "Asgari ücretlinin emeklinin alım gücü ortada. Bugüne kadar toplumun razı gelmediği, içimize sinmeyen hiçbir şey yapmadık. Bu asgari ücretlinin yüzde 99'u örgütsüz insanlar. Zor şartlarda geçindiğini biliyorum.Zaman zaman enflasyonu durdursunlar, zam gelmesin hiçbir şeye, asgari ücreti konuşmanın anlamı yok. zammı ver ertesi gün zam getir fiyatlara. sürdürebilir iş değil. Geçim şartlarının zor olduğunu söylüyoruz arkadaşlarımız masada söylemeye devam edecek" dedi.

"SAYIDAN İBARET"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ise şunları söyledi:

"Veli Ağbaba ile birlikte Türk İş'in geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği kongre nedeniyle kendilerine bir hayırlı olsun diyelim dedik. Asgari ücret komisyonunu takip edeceğiz.

CHP olarak asgari ücret için bakış açımızı kamuoyuyla paylaştık. Bugün bu enflasyon ortamında Merkez Bankası'nın, TÜİK'in bağımsız olmadığı bir ortamda asgari ücretle ilgili rakam belirtmek sadece sayıdan ibaret olduğunun göstergesi.

Biz umuyoruz ki pazartesi gününden itibaren yapılacak görüşmelerde yılda bir kez yapılacak asgari ücret zammıyla ilgili geri adım atılması gerektiğine inanıyoruz."