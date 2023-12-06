Yargıtay, Ali İsmail Korkmaz davasında polis memuruna verilen cezayı onadı
Yargıtay, Ali İsmail Korkmaz davasında polis memuruna verilen cezayı onadı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Araç alım satımı azaldı: Kasko poliçe fiyatları geriledi
Araç alım satımı azaldı: Kasko poliçe fiyatları geriledi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Kanseri yenen Ayşegül öğretmen 2 yıl sonra öğrencilerine kavuştu
Kanseri yenen Ayşegül öğretmen 2 yıl sonra öğrencilerine kavuştu
CHP ve TÜRK İŞ'den 'Asgari Ücret' açıklaması
CHP ve TÜRK İŞ'den 'Asgari Ücret' açıklaması
Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu: 274 şüpheli gözaltında
Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu: 274 şüpheli gözaltında
'Bedelini bellerini doğrultamayacak suretle öderler'
'Bedelini bellerini doğrultamayacak suretle öderler'
Seçil Erzan'ın telefonu incelendi bilirkişi raporu ortaya çıktı
Seçil Erzan'ın telefonu incelendi bilirkişi raporu ortaya çıktı
Türkiye, Yunanistan'la yeni bir sayfa açmak istiyor
Türkiye, Yunanistan'la yeni bir sayfa açmak istiyor
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Erdoğan: Yunanistan Türkiye'nin hasmı değil
Erdoğan: Yunanistan Türkiye'nin hasmı değil
Deprem harcamaları için 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağlandı
Deprem harcamaları için 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağlandı
Asgari ücret tespit komisyonu üyeleri kimlerden oluşur?
Asgari ücret tespit komisyonu üyeleri kimlerden oluşur?
Tartışmalara yol açan 'sınıf annesi' uygulaması yasaklandı!
Tartışmalara yol açan 'sınıf annesi' uygulaması yasaklandı!
Kabine, Gazze'deki dramı ve zam oranlarını görüşecek
Kabine, Gazze'deki dramı ve zam oranlarını görüşecek
TikTok rezaletine devlet el koydu
TikTok rezaletine devlet el koydu
Asgari ücrette üç senaryo
Asgari ücrette üç senaryo
Ekonomiye ilişkin düzenlemenin birinci bölümünün görüşmeleri tamamlandı
Ekonomiye ilişkin düzenlemenin birinci bölümünün görüşmeleri tamamlandı
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesini içeren teklif Genel Kurul'da
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesini içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Yerlikaya: Fenomenlerin bahse karıştıkları iddiaları inceleniyor
Bakan Yerlikaya: Fenomenlerin bahse karıştıkları iddiaları inceleniyor
Bakan Koca paylaşmıştı: Sağlık çalışanı çift motosiklet ambulansla hayat kurtarıyor
Bakan Koca paylaşmıştı: Sağlık çalışanı çift motosiklet ambulansla hayat kurtarıyor
Fenomenlere yönelik soruşturmalara bir yenisi eklendi
Fenomenlere yönelik soruşturmalara bir yenisi eklendi
Dilan Polat'ın lüks araçları TMSF'ye çekildi
Dilan Polat'ın lüks araçları TMSF'ye çekildi
Vali'den 'Bana bir şemsiye borçlusunuz' mesajı gönderen öğrenciye jest
Vali'den 'Bana bir şemsiye borçlusunuz' mesajı gönderen öğrenciye jest
İYİ Parti'den Ümit Dikbayır kararı
İYİ Parti'den Ümit Dikbayır kararı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem asgari ücret ve ekonomi
Kabine yarın toplanıyor: Gündem asgari ücret ve ekonomi
İPA araştırdı: İşte İstanbul'da yaşamanın aylık maliyeti
İPA araştırdı: İşte İstanbul'da yaşamanın aylık maliyeti
Emekli polisin evinde rehin aldığı iki sağlık görevlisi kurtarıldı
Emekli polisin evinde rehin aldığı iki sağlık görevlisi kurtarıldı
Deprem bölgesinde 22 bin konutun daha temeli atıldı
Deprem bölgesinde 22 bin konutun daha temeli atıldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

CHP ve TÜRK İŞ'den 'Asgari Ücret' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜRK İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. CHP ve Atalay ortak açıklama yaptı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 15:12, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 15:45
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ortak açıklama yaptı.

Ergün Atalay, "Asgari ücretlinin emeklinin alım gücü ortada. Bugüne kadar toplumun razı gelmediği, içimize sinmeyen hiçbir şey yapmadık. Bu asgari ücretlinin yüzde 99'u örgütsüz insanlar. Zor şartlarda geçindiğini biliyorum.Zaman zaman enflasyonu durdursunlar, zam gelmesin hiçbir şeye, asgari ücreti konuşmanın anlamı yok. zammı ver ertesi gün zam getir fiyatlara. sürdürebilir iş değil. Geçim şartlarının zor olduğunu söylüyoruz arkadaşlarımız masada söylemeye devam edecek" dedi.

"SAYIDAN İBARET"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ise şunları söyledi:

"Veli Ağbaba ile birlikte Türk İş'in geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği kongre nedeniyle kendilerine bir hayırlı olsun diyelim dedik. Asgari ücret komisyonunu takip edeceğiz.

CHP olarak asgari ücret için bakış açımızı kamuoyuyla paylaştık. Bugün bu enflasyon ortamında Merkez Bankası'nın, TÜİK'in bağımsız olmadığı bir ortamda asgari ücretle ilgili rakam belirtmek sadece sayıdan ibaret olduğunun göstergesi.

Biz umuyoruz ki pazartesi gününden itibaren yapılacak görüşmelerde yılda bir kez yapılacak asgari ücret zammıyla ilgili geri adım atılması gerektiğine inanıyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber