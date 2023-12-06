İmamın namaza gelen çocuklara vereceği simit ve kıyafetleri çaldılar

Olay, 2 Aralık'ta Sekiçeşme Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi'ndeki Arapoğlu Camisi'nde meydana geldi. İmam İskender Kaynan, yatsı namazını kıldırmaya geldiğinde sabah namazına davet ettiği çocuklara ikram etmek için hazırladığı 60 simit ile Kuran-ı Kerim öğrenen ve maddi durumu iyi olmayan gençlere hediye etmeyi planladığı 7 eşofman takımı ile 15 takım elbisenin çalındığını fark etti. Kaynan, daha sonra durumu polise bildirdi.

KAMERALAR İNCELENDİ

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası ve mobese kameralarını inceledi. Yapılan incelemenin ardından şüphelilerin, daha önce de hırsızlıktan kayıtları olan Yasin S. ve kardeşi T.S. olduğunu saptandı. İki kardeş evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada camiden çalınan eşofman ve takım elbiseler ele geçirilirken, simitleri de yedikleri anlaşıldı. Eşofman ve takım elbiseler camiye iade edilirken, 2 kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.