Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2023 07:35, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 07:20
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen ihraç üsteğmenin saklandığı adresi tespit etti.
Hükümlü, söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.