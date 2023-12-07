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İstanbul tazminatında ya hep ya hiç!

BDDK yöneticilerine ek tazminat ödenmesini içeren düzenleme geri çekilecek. AK Parti kaynakları, "Tüm kamu personelinin ücretlerini yeniden belirleyen ve kamuda aynı işi yapanların aynı ücreti almalarını öngören yeni düzenleme yapılması düşünülüyor" dedi

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Aralık 2023 08:01, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 08:02
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İstanbul tazminatında ya hep ya hiç!

Kamuoyunda büyük tepki çeken ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundaki (BDDK) 400'den fazla personele 2023 için 35 bin liraya kadar, 2024 yılı için ise 45 bin liraya kadar ek tazminat ödenmesini öngören düzenleme üzerinde AK Parti kararını verdi. 86 maddelik torba teklife, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelere eklenen maddenin TBMM Genel Kurulunda geri çekileceği belirtildi.

AK Parti kaynakları, bu düzenlemenin torba teklifin hazırlıkları sırasında gündeme gelmesine rağmen teklife dahil etmediklerini, ancak komisyondaki görüşmeler sırasında BDDK yöneticilerinin hem muhalefetle hem de AK Parti'nin komisyon üyeleri ile görüşerek sonradan eklendiğini hatırlattı. Yapılan düzenlemenin 'Kendilerinin de içine sinmediğini' ifade eden AK Parti kaynakları "Bu düzenleme adaletsizliği ortaya çıkaracaktı. Zaten diğer üst kurullardan, mesela SPK'dan da benzer talepler geldi. Maliye Bakanlığı ile görüşmelerimizde kamudaki ücret rejimine yönelik genel bir çalışma yapıldığı bilgisini verdiler. Bu sebeple BDDK'yı ilgilendiren madde geri çekilecek. Maliye Bakanlığı kendi çalışmasını tamamladıktan sonra, tüm kamu personelinin ücretlerini yeniden düzenleyen ve kamuda aynı işi yapanların aynı ücreti almalarını öngören yeni bir düzenleme yapılması düşünülüyor. Ama bu kısa vadede olacak bir şey değil" dedi.

'İstanbul tazminatı'nı gündeme böyle taşımıştık...

NE OLMUŞTU?

BDDK'nın İstanbul Finans Merkezine taşınmasından sonra, özellikle yüksek kiralar nedeniyle İstanbul'da hayat şartlarının ağırlaşması nedeniyle kurumdaki personele ek tazminat ödenmesi gündeme gelmişti. Torba teklife BDDK'da görev yapan başkan ve üyeleri, başkan yardımcıları, başkan müşaviri, daire başkanı, uzman ve unvanlı meslek personeline her ay ek tazminat ödenmesini öngören bir madde eklenmişti.

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