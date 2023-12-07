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BDDK yönetici ve çalışanlarına 30 bin TL ek zam geri çekilecek

Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda görev yapan yönetici ve çalışanlarına verilecek olan 30 bin TL'ye varan ek zam geri çekilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Aralık 2023 09:15, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 11:56
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BDDK yönetici ve çalışanlarına 30 bin TL ek zam geri çekilecek

TBMM'de Torba Kanun görüşmeleri esnasında Plan ve Bütçe Komisyonunda verilen önergeyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetici ve uzmanlarına 30 bin TL'ye kadar ek tazminat verilmesine dair önerge kabul edilmişti.

Kabul edilen önerge sonrası, Kamuoyunda bu zam büyük tepki toplamıştı. Bir zam verilecekse tüm kamu çalışanlarına verilmesi istenmişti.

Memurlar.net'ten Edip Üzen'in edindiği bilgiye göre, TBMM Genel Kurul'da devam eden Torba Kanun görüşmelerinde verilecek önerge ile BDDK çalışanlarına ek zam maddesi geri çekilecek.

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