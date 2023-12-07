Şaşırtan ilan: Kira bedelini asgari ücret SGK primi olarak belirledi

Bakan Tunç'tan AİHM ve Osman Kavala açıklaması
Bakan Tunç'tan AİHM ve Osman Kavala açıklaması
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Asgari ücrette gözler pazartesi gününe çevrildi
Asgari ücrette gözler pazartesi gününe çevrildi
BDDK yönetici ve çalışanlarına 30 bin TL ek zam geri çekilecek
BDDK yönetici ve çalışanlarına 30 bin TL ek zam geri çekilecek
100 binin üzerinde EYT'linin dosyası onaylanmadı
100 binin üzerinde EYT'linin dosyası onaylanmadı
İkinci el otomobil satışlarında '6 ay ve 6 bin kilometre sınırı' uzatıldı
İkinci el otomobil satışlarında '6 ay ve 6 bin kilometre sınırı' uzatıldı
'Mahalli idarelere düşen zillet gölgesini kaldırmak için çalışıyoruz'
'Mahalli idarelere düşen zillet gölgesini kaldırmak için çalışıyoruz'
Büyükşehirler ittifakı tamam! AK Parti ve MHP 20 ilde yarışacak
Büyükşehirler ittifakı tamam! AK Parti ve MHP 20 ilde yarışacak
Emekliye 5 bin TL ikramiye gecikecek
Emekliye 5 bin TL ikramiye gecikecek
AK Parti 3 büyük ilde kazanacak aday arıyor!
AK Parti 3 büyük ilde kazanacak aday arıyor!
İstanbul tazminatında ya hep ya hiç!
İstanbul tazminatında ya hep ya hiç!
Asgari ücrette yüzde 312 reel artış
Asgari ücrette yüzde 312 reel artış
Ankara'nın Dikmen'i bir gecede tarih oldu
Ankara'nın Dikmen'i bir gecede tarih oldu
Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene hapis istemi
Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene hapis istemi
Starbucks'ın piyasa değeri 12 milyar dolardan fazla azaldı
Starbucks'ın piyasa değeri 12 milyar dolardan fazla azaldı
İhtiyaç sahiplerine ödenen doğal gaz destek tutarı artırıldı
İhtiyaç sahiplerine ödenen doğal gaz destek tutarı artırıldı
Hakim ve savcılar özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyor
Hakim ve savcılar özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyor
Erdoğan: İşçilerimizin onayını alacak bir asgari ücret belirleyeceğiz
Erdoğan: İşçilerimizin onayını alacak bir asgari ücret belirleyeceğiz
Kırmızı et sektörüne soruşturma: Fiyat artışlarının nedeni de belli oldu
Kırmızı et sektörüne soruşturma: Fiyat artışlarının nedeni de belli oldu
Yargıtay, Ali İsmail Korkmaz davasında polis memuruna verilen cezayı onadı
Yargıtay, Ali İsmail Korkmaz davasında polis memuruna verilen cezayı onadı
Araç alım satımı azaldı: Kasko poliçe fiyatları geriledi
Araç alım satımı azaldı: Kasko poliçe fiyatları geriledi
Kanseri yenen Ayşegül öğretmen 2 yıl sonra öğrencilerine kavuştu
Kanseri yenen Ayşegül öğretmen 2 yıl sonra öğrencilerine kavuştu
CHP ve TÜRK İŞ'den 'Asgari Ücret' açıklaması
CHP ve TÜRK İŞ'den 'Asgari Ücret' açıklaması
Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu: 274 şüpheli gözaltında
Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu: 274 şüpheli gözaltında
'Bedelini bellerini doğrultamayacak suretle öderler'
'Bedelini bellerini doğrultamayacak suretle öderler'
Seçil Erzan'ın telefonu incelendi bilirkişi raporu ortaya çıktı
Seçil Erzan'ın telefonu incelendi bilirkişi raporu ortaya çıktı
Türkiye, Yunanistan'la yeni bir sayfa açmak istiyor
Türkiye, Yunanistan'la yeni bir sayfa açmak istiyor
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Erdoğan: Yunanistan Türkiye'nin hasmı değil
Erdoğan: Yunanistan Türkiye'nin hasmı değil
Deprem harcamaları için 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağlandı
Deprem harcamaları için 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağlandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Şaşırtan ilan: Kira bedelini asgari ücret SGK primi olarak belirledi

Ankara'da görenleri şaşkına çeviren bir ev ilanı paylaşıldı. Buna göre ev sahibi, evinin kira bedelini 'Asgari ücret primi yatırılarak sigorta yaptırmak' olarak belirledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Aralık 2023 09:37, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 09:42
Yazdır
Şaşırtan ilan: Kira bedelini asgari ücret SGK primi olarak belirledi

Son dönemde artan kira fiyatları nedeniyle ev sahiplerinden birbirinden ilginç talepler geliyor.

Bu durumun son örneği ise Ankara'da kiralanmak istenen bir ev ilanında meydana geldi.

Keçiören ilçesinde bir ev sahibi, internete verdiği ilanda dairenin kira bedelini para karşılığı dışına çıkardı.

Böyle talep görülmedi: Asgari ücret primi yatırılarak sigorta yaptırmak...

Kiracısından beklediği bu kez daha farklıydı.

Ev sahibi, evinin kira bedelini'Asgari ücret primi yatırılarak sigorta yaptırmak' olarak belirledi.

Tıpkı, bir maaşlı çalışan gibi kiracısından sigortasını yatırmasını bekleyen vatandaşın yazdıkları görenleri şaşkına uğrattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber