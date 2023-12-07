Şaşırtan ilan: Kira bedelini asgari ücret SGK primi olarak belirledi

Son dönemde artan kira fiyatları nedeniyle ev sahiplerinden birbirinden ilginç talepler geliyor.

Bu durumun son örneği ise Ankara'da kiralanmak istenen bir ev ilanında meydana geldi.

Keçiören ilçesinde bir ev sahibi, internete verdiği ilanda dairenin kira bedelini para karşılığı dışına çıkardı.

Böyle talep görülmedi: Asgari ücret primi yatırılarak sigorta yaptırmak...

Kiracısından beklediği bu kez daha farklıydı.

Ev sahibi, evinin kira bedelini'Asgari ücret primi yatırılarak sigorta yaptırmak' olarak belirledi.

Tıpkı, bir maaşlı çalışan gibi kiracısından sigortasını yatırmasını bekleyen vatandaşın yazdıkları görenleri şaşkına uğrattı.