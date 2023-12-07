Borsa günü yükselişle tamamladı

Uzmanlar cevapladı: Sınıf annesi fayda mı zarar mı?
Uzmanlar cevapladı: Sınıf annesi fayda mı zarar mı?
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Yunanistan kapıda vize ile girilecek 10 adayı açıkladı
Yunanistan kapıda vize ile girilecek 10 adayı açıkladı
AYM'nin Can Atalay'ın ikinci başvurusunu görüşeceği tarih belli oldu
AYM'nin Can Atalay'ın ikinci başvurusunu görüşeceği tarih belli oldu
Cevdet Yılmaz: Ekonomik istikrar yolunda ilerlemeye devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Ekonomik istikrar yolunda ilerlemeye devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina Bildirgesi'ni imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina Bildirgesi'ni imzaladı
TikTok henüz kapatılmayacak ama kendine çeki düzen verecek
TikTok henüz kapatılmayacak ama kendine çeki düzen verecek
14 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat!
14 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat!
Öğretmenlerin alan değişikliğinde 5. ve 6. bölge sınırlaması
Öğretmenlerin alan değişikliğinde 5. ve 6. bölge sınırlaması
Miçotakis açıkladı: Türklere 7 günlük kapıda vize
Miçotakis açıkladı: Türklere 7 günlük kapıda vize
Bakan'dan 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu' hakkında açıklama
Bakan'dan 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu' hakkında açıklama
'Tabip odalarının amacı sadece hekim haklarını korumak olmalı'
'Tabip odalarının amacı sadece hekim haklarını korumak olmalı'
Bakan Tekin: Müfredat değişikliğinde sona yaklaştık
Bakan Tekin: Müfredat değişikliğinde sona yaklaştık
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Tek zam olacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Tek zam olacak
Bakan Tunç'tan AİHM ve Osman Kavala açıklaması
Bakan Tunç'tan AİHM ve Osman Kavala açıklaması
Asgari ücrette gözler pazartesi gününe çevrildi
Asgari ücrette gözler pazartesi gününe çevrildi
100 binin üzerinde EYT'linin dosyası onaylanmadı
100 binin üzerinde EYT'linin dosyası onaylanmadı
İkinci el otomobil satışlarında '6 ay ve 6 bin kilometre sınırı' uzatıldı
İkinci el otomobil satışlarında '6 ay ve 6 bin kilometre sınırı' uzatıldı
'Mahalli idarelere düşen zillet gölgesini kaldırmak için çalışıyoruz'
'Mahalli idarelere düşen zillet gölgesini kaldırmak için çalışıyoruz'
Büyükşehirler ittifakı tamam! AK Parti ve MHP 20 ilde yarışacak
Büyükşehirler ittifakı tamam! AK Parti ve MHP 20 ilde yarışacak
Emekliye 5 bin TL ikramiye gecikecek
Emekliye 5 bin TL ikramiye gecikecek
AK Parti 3 büyük ilde kazanacak aday arıyor!
AK Parti 3 büyük ilde kazanacak aday arıyor!
İstanbul tazminatında ya hep ya hiç!
İstanbul tazminatında ya hep ya hiç!
Asgari ücrette yüzde 312 reel artış
Asgari ücrette yüzde 312 reel artış
Ankara'nın Dikmen'i bir gecede tarih oldu
Ankara'nın Dikmen'i bir gecede tarih oldu
Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene hapis istemi
Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene hapis istemi
Starbucks'ın piyasa değeri 12 milyar dolardan fazla azaldı
Starbucks'ın piyasa değeri 12 milyar dolardan fazla azaldı
İhtiyaç sahiplerine ödenen doğal gaz destek tutarı artırıldı
İhtiyaç sahiplerine ödenen doğal gaz destek tutarı artırıldı
Hakim ve savcılar özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyor
Hakim ve savcılar özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyor
Erdoğan: İşçilerimizin onayını alacak bir asgari ücret belirleyeceğiz
Erdoğan: İşçilerimizin onayını alacak bir asgari ücret belirleyeceğiz
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kazanarak 7.978,82 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2023 18:28, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 18:33
Yazdır
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 123,76 puan artarken, toplam işlem hacmi 83,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,65 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,51 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,35 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,76 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri de 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar artışla 140 milyar 149 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleriyle ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentilerin güçlenmeye devam etmesine karşın dünya genelinde ekonomilerin resesyona girip girmeyeceğine yönelik belirsizliklerin risk iştahını törpülemeyi sürdürdüğünü söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon ve Japonya'da büyümenin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.980 seviyesinin direnç, 7.810 ve 7.760 puanın destek, konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber