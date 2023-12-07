İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2023 10:26, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 10:27
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 2014'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) İstanbul'daki FETÖ/PDY'ye ait çalışma evlerinde hazırlandığı iddia edilen kişilerle bunlardan sorumlu şüphelilerin bazılarının kimlik ve adres bilgileri belirlendi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Gaziantep, Isparta ve Denizli'de düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.