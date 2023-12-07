MEB'den 2024 yılı için 'alan değişikliğine bağlı yer değişikliği' duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı 2024 yılı için Alan değişikliği duyurusu yayımladı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya paylaşımında: "Öğretmenler Odası Buluşmaları"mızda sıkça dile getirilen bir konu da, öğretmenlerimizin "Alan değişikliği" talebini hayata geçiriyoruz hayırlı olsun şeklinde bir mesaj paylaştı

İşte Bakan Tekin'in o paylaşımı: "Öğretmenler Odası Buluşmaları"mızda sıkça dile getirilen bir konu da, öğretmenlerimizin "Alan değişikliği" talebiydi.

İstişare kültürüyle şekillenen yönetim anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin daha mutlu bir şekilde görevlerine devam etmelerini sağlamak için buradan bir müjde vermek istiyorum: Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin "Alan değişikliği" için başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah... paylaşımında bulundu.