Dolar günü 28,93 TL'den tamamladı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 28,93 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2023 18:20, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 18:48
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,9250
|28,9260
|28,9310
|28,9320
|Avro
|31,2480
|31,2490
|31,1670
|31,1680
|Sterlin
|36,3710
|36,5570
|36,2230
|36,3400
|İsviçre Frangı
|33,0700
|33,2350
|32,8730
|33,0380
|ANKARA
|ABD Doları
|28,8950
|28,9750
|28,9010
|28,9810
|Avro
|31,2080
|31,2880
|31,1270
|31,2070
|Sterlin
|36,3110
|36,5210
|36,1630
|36,3730