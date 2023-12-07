Dolar günü 28,93 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 28,9250 28,9260 28,9310 28,9320 Avro 31,2480 31,2490 31,1670 31,1680 Sterlin 36,3710 36,5570 36,2230 36,3400 İsviçre Frangı 33,0700 33,2350 32,8730 33,0380 ANKARA ABD Doları 28,8950 28,9750 28,9010 28,9810 Avro 31,2080 31,2880 31,1270 31,2070 Sterlin 36,3110 36,5210 36,1630 36,3730