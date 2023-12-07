Toprak yığınına çarpan servis minibüsündeki 14 öğrenci yaralandı

Minibüsün, yol kenarındaki toprak yığınına çarptığı kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

E.Ö. idaresindeki 43 KM 050 plakalı minibüs, sürücüsünün Bahtılı köyü yol ayrımında aniden önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı.

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