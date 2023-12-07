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Toprak yığınına çarpan servis minibüsündeki 14 öğrenci yaralandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsünün yol kenarındaki toprak yığınına çarpması sonucu 14 çocuk hafif yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2023 10:50, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 10:57
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Toprak yığınına çarpan servis minibüsündeki 14 öğrenci yaralandı

E.Ö. idaresindeki 43 KM 050 plakalı minibüs, sürücüsünün Bahtılı köyü yol ayrımında aniden önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı.

Minibüsün, yol kenarındaki toprak yığınına çarptığı kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 14 öğrenci, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Servis minibüsünün, Hisarbey köyünden Beyce köyündeki okula taşımalı eğitim öğrencilerini götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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