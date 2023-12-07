Ankara'da Mansur Yavaş'ın rakibi kim olacak?

ALF Araştırma 27 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında 4 bin 250 kişinin katıldığı Ankara'da yerel seçimlerde Mansur Yavaş'ın karşısında hangi isim aday olmalı anketi yaptı.

Ankette Mansur Yavaş yüzde 46,5 oy alırken, Yavaş'a ona en yakın isim yüzde 40,6 ile Osman Gökçek oldu. Listede adı geçenler arasında Mevcut Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok % 38,1 oranla ankette 3.sırada yer aldı.

Mansur Yavaş karşısında muhtemel adaylar ve oy oranları şu şekilde

Mansur Yavaş: % 46,5

Osman Gökçek % 40,6

Turgut Altınok: %38,1

Veysel Tiryaki: %37,5

ALF Araştırma YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI

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Araştırmada CHP Adayı Mansur Yavaş karşısında aday olması muhtemel isimler sorularak cevaplar istenmiştir. Araştırma Ankara sınırları içerisinde toplam 4250 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma 27 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilmiştir.