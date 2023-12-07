Aile hekimine saldıran ücretli öğretmen görevden alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesindeki 7 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Kamile Berfin Çevik, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla ücretli öğretmen A.H.T. hakkında şikayette bulundu.

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