112'ye yapılan ihbarların yarısı asılsız çıktı

1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği ile Büyükşehir Belediyesi "Acil Durum ve İlk Yardım Konferansı" düzenledi. Konferans, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi salonunda gerçekleştirildi.

Oturumda Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Murat Soyuduru, "Acil Durum ve Acil Sağlık Hizmetlerinin Yaklaşımları", Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Özgür Doğan, "Acil Vakaların Ayrıştırılması ve Hastane Süreçleri", Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İrem Yılmaz ise "Kalp Krizi ve Müdahaleleri" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Vali Yardımcısı Ali Ada ve SAĞLIKÇA Derneği Başkanı Adem Yaman ise ilk yardımın önemine ilişkin konuşma yaptı. Daha sonra sunuma geçildi.

"Kent merkezinde 10 dakika içinde vakaya ulaşmayı hedefliyoruz"

Kocaeli'de 54 istasyon ve 797 personelle aktif hizmet yürüttüklerini kaydeden Uzm. Dr. Murat Soyuduru, "Acil çağrı merkezindeki sağlık çalışanlarımız ilgili istasyonlara görevlendirmelerini yapıyor. Sistem içinde hedefimiz var. Komuta kontrol merkezine ilk çağrı düştüğünde 120 saniye içerisinde o vaka ile ilgili bilgilerle ve istasyonun görevlendirmesinin gerçekleşmiş olması gerekiyor. Görevlendirilen istasyonun 90 saniye içinde harekete geçip vakaya doğru yönlenmesini hedefliyoruz. Kent merkezinde 10 dakika içinde, kırsal kesimde de maksimum 30 dakika içinde vakaya ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"2 milyon 578 bin kilometre yol yapmışız"

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Soyuduru, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz 112'yi aradığınızda sistem otomatik olarak telefon eden kişinin koordinatlarını bizimle paylaşıyor. En yakın istasyonu vakaya yönlendiriyoruz. Komuta kontrol merkezi, hastanın sorun yaşamaması adına geliştirilmiş sistemdir. 2022 yılında 303 bin çağrı karşılamışız ve bunların maalesef yüzde 50'si kadarı gerçekten vaka. 2023 yılında da kasım ayına kadar 271 bin kadar çağrı var ve yine yüzde 50,6'sı vaka olarak gerçekleşmiş. Yanlış ihbarlar konusunda vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. 112 ambulansları olarak 2022 yılında 2 milyon 636 bin kilometre yol yapmışız. 2023 yılı kasım ayına kadar ise 2 milyon 578 bin kilometre yol yapmışız"

"Ciddi çalışmalarımız var"

Uzm. Dr. Murat Soyuduru, hizmet kalitesini artırmak için gayret gösterdiklerine dikkat çekerek, "Acil sağlık hizmetleri yönünden Türkiye'de yönetici takip ekranını kullanan başka şehir yok. Son 6 aylık süreçte arkadaşlarla birlikte sistemi geliştirdik. Bahsettiğim 54 istasyonun nasıl çalıştığıyla alakalı takiplerimizi sistem üzerinden yapıyoruz. Bakanlığın Acil Sağlık Otomasyon Sistemi (ASOS) üzerinden bilgileri çekerek istasyonların nasıl çalıştığını değerlendiriyoruz. 'Vakalara belirttiğimiz sürede yetişmiş mi, görev yerine istenilen sürede dönmüş mü?' Bunları kontrol edebiliyoruz. Çalışan personellerin de bireysel olarak performanslarını inceliyoruz. Bunu acil sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için yapıyoruz. Kocaeli'de 112'nin çalışma sisteminde kaliteyi artırma yönünde çalışmalar yapıyoruz. Acil sağlık hizmetleri deyince afetlerde gönüllü sağlık çalışanlarından oluşan UMKE ekipleri de akla geliyor. UMKE olarak biz en hızlı reaksiyon veren kurumlardan biriyiz. Kocaeli UMKE açısından, afetlere müdahale açısından ciddi şekilde de ülke çapında da önde olan illerdendir. Yaptığımız sadece ambulans hizmeti değil, gerek afet, gerek ilkyardım eğitimleri ve bunların koordinasyon noktasında da ciddi çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.

"Bu devasa bir rakam"

"Acil Vakaların Ayrıştırılması ve Hastane Süreçleri" sunumunda bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Nurettin Özgür Doğan, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2022 yılında hastanelere başvuru sayısının 854 milyon olduğunu söyledi. Doğan, "85 milyon nüfusumuzun olduğunu düşünürsek herkes yaklaşık 10 kez hastaneye başvurmuş diye düşünebilirsiniz. Bunun 250 milyon kadarını acil sağlık hizmetleri karşılıyor. Bu devasa bir rakam. Afet ülkesiyiz ve işlerimizin büyük çoğunluğu acil servis üzerinden dönüyor. Acil sağlık hizmetlerinin tek bir ayağı yok. Hastane öncesi var, hastanede acil servis kısmı var ve hastaneden sonrası var. Acil serviste kaynaklarınızı çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Bu kaynak yönetimine triyaj diyoruz" şeklinde konuştu.

"Yeşil alanı acil tıp uzmanları olarak çok sevmeyiz"

Acile gelen hastaların sınıflandırıldığını kaydeden Prof. Dr. Nurettin Özgür Doğan, "Triyaj, hastaların öncelik durumuna göre kırmızı, sarı ve yeşil alan olarak sınıflandırılmasıdır. Kırmızı alanda hayati tehlikesi olan, müdahale edilmezse hayatını kaybedecek veya kalıcı sakatlıkla sonuçlanabilecek durumları kast ediyoruz. Sarı alan, vakanın belki ölümle veya sakatlıkla sonuçlanmayacak ama organ fonksiyon bozukluğu ile sonuçlanabilecek durumlardır. Yeşil alanı acil tıp uzmanları olarak çok sevmeyiz çünkü hastaları ayrıştırmamız gerekir. Durumu kötü olan ancak kendisinin bunun farkında olmayan hastayı diğerinden ayrıştırmamız gerekir. Yeşil alan dediğimiz şey kabaca acil servise gelmemesi gereken fakat gelmesi durumunda önemli hastalıklı olanı normal hastalıktan ayıklanması gereken grubu temsil ediyor" dedi.

"Kalp ve damar hastalıkları en sık ölüm sebebi"

Programda son olarak Doç. Dr. İrem Yılmaz, "Kalp Krizi ve Müdahaleleri" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Kalp ve damar hastalıklarının dünyada en yaygın ölüm sebebi olduğunu dile getiren Yılmaz, "Hipertansiyon, şeker, sigara kullanımı öyküsü olan kişiler, 50 yaşın üstündekiler, yüksek kolesterolü olanlar, ailesinde veya kendisinde kalp krizi öyküsü olanların kalp krizi geçirme oranı daha yüksek. Kalp krizi geçirmemek için düzeltebileceğimiz ve düzeltemeyeceğimiz şeyler var. Düzeltemeyeceğimiz genetiğimiz. Bazı genler kalp krizine, damar tıkanıklığına yatkın. Bunları değiştiremiyoruz ama düzenleyebiliriz. Bu gene sahibiz diye bunun kalp krizi geçireceğiz diye bir şey yok. Kalp krizi ve damar tıkanıklığı yaşamamak için asla sigara içmemeliyiz, içiyorsak da bırakmalıyız. Sigarayı bıraktığımız anda kalp ve bacak damarlarımız, felç geçirme riskinden kurtulmuş olacağız" diye konuştu.

Halk oyunu ve müzik dinletisinin ardından sunum yapanlara plaket takdim edildi.