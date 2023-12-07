Miçotakis açıkladı: Türklere 7 günlük kapıda vize

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Yunanistan'a ziyarette bulunuyor.

Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile ikili görüşmesinin ardından Başbakan Kiryakos Miçotakis'i kabul etti. İki lideri görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti.

"TÜRKİYE'YE YUNAN ADALARINDA 7 GÜNLÜK VİZE MUAFİYETİ SAĞLANACAK"

Miçotakis Türklere Yunan adalarında 7 günlük vize muafiyeti sağlanacağını açıkladı. Miçotakis'in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"İkili ticarette 10 milyar dolar hedefini koyduk. Doğu Ege'de yıl boyunca 7 günlük süre boyunca vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının Doğu Ege adalarını ziyaret etme serbestisini karar olarak ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanıyla çevremizde cereyan eden olayların analizini yaptık ve bütün aşırı tavırların bertaraf edilmesi ve aynı zamanda insani değerlere saygı, silahsız sivillerin korunması konusunda hemfikir kaldık. Kıbrıs konusunda BMGK'nnı kararları bizim için çok önemlidir. Kıbrıs konusundaki gelişmeler bu doğrultuda."

Sözü ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı. Erdoğan özetle şunları söyledi:

"YILDA EN AZ 1 KEZ BULUŞMA KARARI ALDIK"

"Yılda en az 1 kere buluşma kararı aldık. Mevcut sorunlarımızı, yapıcı diyalog, iyi komşuluk, uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak temennimizdir. İpsala Sınır Kapısı'nda 2. köprünün önemine işaret ettik. Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk, Dışişleri bakanlarımızdan çalışmaları ele almalarını istedik.

"BAĞIMSIZ, TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE HAİZ FİLİSTİN DEVLETİ KAÇINILMAZ"

Ülkelerimizdeki azınlıkların refahının atması ilişkilerimizi iyi yönde etkileyecektir. Kıbrıs meselesinin adadaki gerçekler temelinde adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması önemlidir. İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan dramı ele aldık. Yaşananların Gazze halkının toplu şekilde cezalandırılmasına dönüşmesi, 17 bin masum Filistinli sivilin katledilmesi vicdanları yaralamaktadır. Kalıcı ateşkesin bir an evvel tesisi, insani yardımların temini hepimizin önceliği olmalıdır. Bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne haiz Filistin devletinin kaçınılmaz olduğunu gördük. Yunanistan ile bizim aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok."