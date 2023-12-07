Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 07 Aralık 2023 13:00, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 13:01
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak diğer karşılaşmaları yönetecek hakemler ise şöyle;
. Galatasaray-Adana Dermirspor: Abdülkadir Bitigen
. Antalyaspor-Karagümrük: Çağdaş Altay
. Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
. İstanbulspor-Alanyaspor: Cihan Aydın
. Başakşehir-Hatayspor: Burak Şeker
. Kayserispor-Pendikspor: Turgut Doman
. Gaziantep-Trabzonspor: Arda Kardeşler
. Ankaragücü-Rizespor: Halil Umut Meler
. Konyaspor-Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu