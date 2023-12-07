Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina Bildirgesi'ni imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina Bildirgesi'ni imzaladı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
TikTok henüz kapatılmayacak ama kendine çeki düzen verilecek
TikTok henüz kapatılmayacak ama kendine çeki düzen verilecek
14 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat!
14 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat!
Öğretmenlerin alan değişikliğinde 5. ve 6. bölge sınırlaması
Öğretmenlerin alan değişikliğinde 5. ve 6. bölge sınırlaması
Miçotakis açıkladı: Türklere 7 günlük kapıda vize
Miçotakis açıkladı: Türklere 7 günlük kapıda vize
Bakan'dan 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu' hakkında açıklama
Bakan'dan 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu' hakkında açıklama
'Tabip odalarının amacı sadece hekim haklarını korumak olmalı'
'Tabip odalarının amacı sadece hekim haklarını korumak olmalı'
Bakan Tekin: Müfredat değişikliğinde sona yaklaştık
Bakan Tekin: Müfredat değişikliğinde sona yaklaştık
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Tek zam olacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Tek zam olacak
Bakan Tunç'tan AİHM ve Osman Kavala açıklaması
Bakan Tunç'tan AİHM ve Osman Kavala açıklaması
Asgari ücrette gözler pazartesi gününe çevrildi
Asgari ücrette gözler pazartesi gününe çevrildi
100 binin üzerinde EYT'linin dosyası onaylanmadı
100 binin üzerinde EYT'linin dosyası onaylanmadı
İkinci el otomobil satışlarında '6 ay ve 6 bin kilometre sınırı' uzatıldı
İkinci el otomobil satışlarında '6 ay ve 6 bin kilometre sınırı' uzatıldı
'Mahalli idarelere düşen zillet gölgesini kaldırmak için çalışıyoruz'
'Mahalli idarelere düşen zillet gölgesini kaldırmak için çalışıyoruz'
Büyükşehirler ittifakı tamam! AK Parti ve MHP 20 ilde yarışacak
Büyükşehirler ittifakı tamam! AK Parti ve MHP 20 ilde yarışacak
Emekliye 5 bin TL ikramiye gecikecek
Emekliye 5 bin TL ikramiye gecikecek
AK Parti 3 büyük ilde kazanacak aday arıyor!
AK Parti 3 büyük ilde kazanacak aday arıyor!
İstanbul tazminatında ya hep ya hiç!
İstanbul tazminatında ya hep ya hiç!
Asgari ücrette yüzde 312 reel artış
Asgari ücrette yüzde 312 reel artış
Ankara'nın Dikmen'i bir gecede tarih oldu
Ankara'nın Dikmen'i bir gecede tarih oldu
Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene hapis istemi
Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene hapis istemi
Starbucks'ın piyasa değeri 12 milyar dolardan fazla azaldı
Starbucks'ın piyasa değeri 12 milyar dolardan fazla azaldı
İhtiyaç sahiplerine ödenen doğal gaz destek tutarı artırıldı
İhtiyaç sahiplerine ödenen doğal gaz destek tutarı artırıldı
Hakim ve savcılar özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyor
Hakim ve savcılar özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyor
Erdoğan: İşçilerimizin onayını alacak bir asgari ücret belirleyeceğiz
Erdoğan: İşçilerimizin onayını alacak bir asgari ücret belirleyeceğiz
Kırmızı et sektörüne soruşturma: Fiyat artışlarının nedeni de belli oldu
Kırmızı et sektörüne soruşturma: Fiyat artışlarının nedeni de belli oldu
Yargıtay, Ali İsmail Korkmaz davasında polis memuruna verilen cezayı onadı
Yargıtay, Ali İsmail Korkmaz davasında polis memuruna verilen cezayı onadı
Araç alım satımı azaldı: Kasko poliçe fiyatları geriledi
Araç alım satımı azaldı: Kasko poliçe fiyatları geriledi
Kanseri yenen Ayşegül öğretmen 2 yıl sonra öğrencilerine kavuştu
Kanseri yenen Ayşegül öğretmen 2 yıl sonra öğrencilerine kavuştu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan'dan 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu' hakkında açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun İstanbul'da karıştığı kazada bir Türk vatandaşının hayatını kaybetmesine ilişkin, "Orada bir suç varsa bunun karşılığı olacaktır. Kim suç işlediyse kanun karşısında eşittir" dedi

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2023 13:13, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 13:34
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) düzenlediği 'Küresel İnsan Hakları Siyaseti' sempozyumuna katıldı. Bakan Tunç, sempozyumda yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü'nün Osman Kavala'yı ziyaretine ilişkin soru üzerine, "Türk yargısı tarafından verilen bir kesin hüküm söz konusu. Tabii başından beri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tavrı da belli. Orada nasıl bir siyasi süreç işlediğini de hep beraber görüyoruz" diye konuştu.

"Kim suç işlediyse kanun karşısında eşittir"

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun İstanbul'da karıştığı kazaya ilişkin ise soruşturmanın devam ettiğini de belirten Bakan Tunç, "Son çıkan görüntülere baktığımızda vatandaşımız motosikletle giderken arkadan vurma söz konusu. Orada bunu değerlendirecek olan Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Orada bir suç varsa bunun karşılığı olacaktır. Kim suç işlediyse kanun karşısında eşittir" ifadelerini kullandı.

"Savaş suçu işlendiği bütün dünyanın da kabulü"

Gazze'de 360 kilometrelik alana 2 buçuk milyon insanın sıkıştığını da vurgulayan Bakan Tunç, "Burada Birleşmiş Milletler soykırım sözleşmesine baktığımız zaman bu sözleşmedeki bütün unsurların gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada bir insanlık suçu işlendiği, bir savaş suçu işlendiği bütün dünyanın da kabulü aslında" dedi.

Bakan Tunç, çok kapsamlı bir yargı paketi üzerindeki çalışmalarda sona gelindiğini de söyledi. 67 maddelik paketin içinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen konuların da olduğunu aktaran Bakan Tunç, çalışmaların aralık ayı içinde bitirilerek, ocak ayında kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi. Bakan Tunç, yargı paketinin en kısa sürede Meclis'te grupta görüşüleceğini kaydetti.

"Suç işleyenin yanına kalmaması lazım"

Suçu işleyenin yanına kalmaması gerektiğine dikkati çeken Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Suç işleyenin yanına kalmaması lazım. 2 yılın altında ceza alan birisi hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye olmuş oluyor. Bu yüzden denetimli serbestlik süresine oran getirerek, yani 1 ay en azından cezaevinde kalması gerekir diye düşünüyoruz. 2 yıl ceza alan birisinin en az 9-9,5 ay gibi bir süre ceza almasının önemli olması gerektiğini düşünüyoruz. Cezası 5 yılın altındaki suçlar bakımından cezaevinde kalma olacak ki cezaların en önemli özelliği caydırıcı olmasıdır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber