AK Partili Dr. Yenigün'den ÇYDD ve Sakatlar Derneğine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina Bildirgesi'ni imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina Bildirgesi'ni imzaladı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
TikTok henüz kapatılmayacak ama kendine çeki düzen verilecek
TikTok henüz kapatılmayacak ama kendine çeki düzen verilecek
14 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat!
14 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat!
Öğretmenlerin alan değişikliğinde 5. ve 6. bölge sınırlaması
Öğretmenlerin alan değişikliğinde 5. ve 6. bölge sınırlaması
Miçotakis açıkladı: Türklere 7 günlük kapıda vize
Miçotakis açıkladı: Türklere 7 günlük kapıda vize
Bakan'dan 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu' hakkında açıklama
Bakan'dan 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu' hakkında açıklama
'Tabip odalarının amacı sadece hekim haklarını korumak olmalı'
'Tabip odalarının amacı sadece hekim haklarını korumak olmalı'
Bakan Tekin: Müfredat değişikliğinde sona yaklaştık
Bakan Tekin: Müfredat değişikliğinde sona yaklaştık
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Tek zam olacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Tek zam olacak
Bakan Tunç'tan AİHM ve Osman Kavala açıklaması
Bakan Tunç'tan AİHM ve Osman Kavala açıklaması
Asgari ücrette gözler pazartesi gününe çevrildi
Asgari ücrette gözler pazartesi gününe çevrildi
100 binin üzerinde EYT'linin dosyası onaylanmadı
100 binin üzerinde EYT'linin dosyası onaylanmadı
İkinci el otomobil satışlarında '6 ay ve 6 bin kilometre sınırı' uzatıldı
İkinci el otomobil satışlarında '6 ay ve 6 bin kilometre sınırı' uzatıldı
'Mahalli idarelere düşen zillet gölgesini kaldırmak için çalışıyoruz'
'Mahalli idarelere düşen zillet gölgesini kaldırmak için çalışıyoruz'
Büyükşehirler ittifakı tamam! AK Parti ve MHP 20 ilde yarışacak
Büyükşehirler ittifakı tamam! AK Parti ve MHP 20 ilde yarışacak
Emekliye 5 bin TL ikramiye gecikecek
Emekliye 5 bin TL ikramiye gecikecek
AK Parti 3 büyük ilde kazanacak aday arıyor!
AK Parti 3 büyük ilde kazanacak aday arıyor!
İstanbul tazminatında ya hep ya hiç!
İstanbul tazminatında ya hep ya hiç!
Asgari ücrette yüzde 312 reel artış
Asgari ücrette yüzde 312 reel artış
Ankara'nın Dikmen'i bir gecede tarih oldu
Ankara'nın Dikmen'i bir gecede tarih oldu
Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene hapis istemi
Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene hapis istemi
Starbucks'ın piyasa değeri 12 milyar dolardan fazla azaldı
Starbucks'ın piyasa değeri 12 milyar dolardan fazla azaldı
İhtiyaç sahiplerine ödenen doğal gaz destek tutarı artırıldı
İhtiyaç sahiplerine ödenen doğal gaz destek tutarı artırıldı
Hakim ve savcılar özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyor
Hakim ve savcılar özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyor
Erdoğan: İşçilerimizin onayını alacak bir asgari ücret belirleyeceğiz
Erdoğan: İşçilerimizin onayını alacak bir asgari ücret belirleyeceğiz
Kırmızı et sektörüne soruşturma: Fiyat artışlarının nedeni de belli oldu
Kırmızı et sektörüne soruşturma: Fiyat artışlarının nedeni de belli oldu
Yargıtay, Ali İsmail Korkmaz davasında polis memuruna verilen cezayı onadı
Yargıtay, Ali İsmail Korkmaz davasında polis memuruna verilen cezayı onadı
Araç alım satımı azaldı: Kasko poliçe fiyatları geriledi
Araç alım satımı azaldı: Kasko poliçe fiyatları geriledi
Kanseri yenen Ayşegül öğretmen 2 yıl sonra öğrencilerine kavuştu
Kanseri yenen Ayşegül öğretmen 2 yıl sonra öğrencilerine kavuştu
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Partili Dr. Yenigün'den ÇYDD ve Sakatlar Derneğine ziyaret

AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Dr. Tekin Yenigün STK ziyaretleri kapsamında Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tekirdağ Şubesini ziyaret etti.

Haber Giriş : 07 Aralık 2023 13:23, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 13:33
Yazdır
AK Partili Dr. Yenigün'den ÇYDD ve Sakatlar Derneğine ziyaret

31 Mart Yerel seçimlerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine AK Parti'den tek aday adayı olan Dr. Tekin Yenigün ilk ziyaretini Kamu Yararı statüsüne sahip Derneklerden Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine ziyaret gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Meziyet Erol tarafından ağırlanan Yenigün tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı. Dr. Yenigün mesajında engelli bireylerin rahatça yaşadığı bir il hayal ettiğini aktardı. Bu konuda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin çok fazla görevi olduğunu belirterek yönetimimiz döneminde el birliği ile Tekirdağ'ı engelli dostu bir il yapacaklarını belirtti.

Başkan Meziyet Erol yapılan ziyaretin çok kıymetli olduğunu engelli bireylerin ilimiz genelinde dezavantajlı gruptan çıkarak topluma katkı sağlayacak düzeye gelmesi gerektiğini söyledi.

ÇYDD TEKİRDAĞ ŞUBESİNE ZİYARET

AK Parti'den Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine aday adayı olan Dr. Tekin Yenigün'ün ikinci ziyareti Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tekirdağ Şubesine oldu.

Çatkapı yapılan ziyarette Başkan yardımcısı Hilal Avcı ve dernek gönüllüleri tarafından karşılanan Dr. Yenigün tabelanızı gördüm ve ziyaret etmek istedim, önünüzden selamsız geçemezdim diyerek kendisini tanıttı. Algıları bir yana bırakarak birbirimizle konuşarak, dinleyerek anlayarak birlikte yaşama kültürünü geliştiebiliriz. Ben bir eğitimciyim, NKÜ 'nün Kurucu Genel Sekreteriyim sizler de bu vatana geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi destekliyorsunuz ve çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz, hep birlikte bu şehri yönetmeye ortak paydada buluşmaya, yaşanılabilir bir kent meydana getirmeyi hayal ediyorum.

Başkan Yardımcısı Hilal Avcı konuşmasında AK Partiden ilk kez ziyaret ediliyoruz bu bizi hem çok mutlu etti hem de şaşırttı. Biz siyaset üstü bir derneğiz, toplumun tüm bireylerine eşit mesafedeyiz, maalesef algılar bizleri kutuplaştırdı bu çat kapı ziyetiniz bizleri çok mutlu etti çayımızı, kahvemizi kapımızı çalan tüm misafirlerimize İkram ediyoruz. Dedi

Dr. Yenigün kısaca projelerinden bahsederek hatıra fotoğrafı le ziyareti sonlandırdı. Ziyaretlerin tüm dernek ve kuruluşlara devam edeceğini belirtti. Dr. Yenigün aday adaylığı basın açıklamasında belirttiği gibi Toplumun her kesimine dokunacağını ve bugün yapılan ziyaretin de bu yönden önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: 59 haber

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber