İntihar girişimindeki kadını polis ekipleri kurtardı

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü koruması altında olan kızını görmek isteyen S.Ç., eline benzin bidonu ve çakmak alarak kendini yakmakla tehdit etti. Durum üzerine 112 Acil Servis, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Kendini yakmakla tehdit eden S.Ç., polis ekiplerinin ikna çabaları sonrası yaya olarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Adım adım S.Ç.'yi takip eden ekipler, buldukları boşluğu fırsat bilerek kadını yakaladı. Elindeki benzin bidonu ve çakmağı alan ekipler S.Ç.'ye su ikramında bulunarak sakinleştirmeye çalıştı. Kadınla uzun süre kaldırımda diyalog kuran ekipler ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

Kızını görmek için kendini yakmakla tehdit eden S.Ç.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.