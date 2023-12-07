KPSS-2023/7 yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM internet sitesinden KPSS-2023/7 yerleştirme sonuçları açıklandığını duyurdu.
KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı
DUYURU
(7 Aralık 2023)
KPSS-2023/7: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
23-29 Kasım 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 7 Aralık 2023 tarihinde 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2023/7 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2023/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2023/7
Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2023/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)
KPSS-2023/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)
KPSS-2023/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)