Öğretmenlerin alan değişikliğinde 5. ve 6. bölge sınırlaması

MEB 2022 yılında yapılmayan diplomaya dayalı alan değişikliği uygulamasını bugün itibariyle duyurdu.

Duyuruyu bakan TEKİN öğretmenler odası buluşmalarının bir sonucu olarak öğretmenlere müjdeleyerek yayımladı.

Duyuruda"... Bakanlığın öğretmen atamasına ilişkin planlaması dikkate alınarak öğretmen ihtiyacını karşılamada güçlük çekilen 5 ve 6 ncı hizmet alanlarında belirlenecektir." İfadesi yer aldı.

5. ve 6. Hizmet alanı ifadede de yer aldığı üzere öğretmen ihtiyacını karşılamada güçlük çekilen kurumlar olarak ele alınmaktadır. Yani zorunlu hizmet bölgeleridir. Kısıtlama o denli daraltılmış ki 4.hizmet alanı da zorunlu hizmet alanı olmasına rağmen kapsam dışında bırakılmıştır.

Bu uygulama ile kıdemli öğretmenlere yani zorunlu hizmeti çoktan tamamlamış öğretmenlere adeta yeniden zorunlu hizmet yap ya da alanında kal denilmektedir. Öğretmenlerin özür durumları (aile birliği vs.), ikametgahları, ulaşım koşulları vs düşünüldüğünde tercih yapmamaları söz konusu

Bu kısıtlama ile bazı illerde bazı alanlarda tek bir okul dahi açıl(a)mayacaktır. Özellikle de meslek dersi öğretmenlerinde bu sorun daha büyük olacaktır.

Oysa ki;

2023 yılında isteğe bağlı il içi (2 kez), isteğe bağlı iller arası (2 kez), mazeret (3 kez) atmaları yapılmıştır. Hatta norm güncellemeleri sonrasında norm fazlası atamaları da bugünlerde yapılmaktadır.

MEB kararını gözden geçirmeli ve maksimum kadroyu alan değişikliğine açmalıdır.

Maksut BALMUK

Öğretmen