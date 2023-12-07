'Elektronik harp sistemlerimiz ile mavi vatanda daha güçlü hale geleceğiz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ATO Congresium'da 1'incisi düzenlenen 'Elektronik Harp Sempozyumunda' konuştu. Program Savunma Sanayii Başkanlığının tanıtım filmi ile başladı. Yılmaz, Modern savunma anlayışının hızla gelişmesi elektronik harbin önemini artırdığını ifade etti. Teknolojinin yükselişiyle güvenlik alanı artık konvansiyonel yöntemler ve silah sistemleriyle sınırlı kalmadığını belirten Yılmaz, "Günümüzde elektronik sistemler ve cihazlar, modern askeri operasyonlarda çok önemli rol oynamakta ve bu sistemleri bozma, koruma ve kullanma yeteneği bir çatışmanın sonucunu büyük ölçüde etkileyebilmektedir. Diğer yandan yapay zeka, büyük veri, malzeme teknolojisi ve siber güvenlik alanlarındaki teknolojik ilerlemeler, Elektronik Harp alanını giderek daha karmaşık hale getirmektedir. Elektronik Harp ile düşmanın elektromanyetik spektrum üzerindeki sistemlerini etkisiz hale getirmeyi veya onları yanıltmayı başarabiliyorsunuz. Aynı zamanda düşmanın benzer aktiviteleri sizin dost kuvvetlerinize yapmasını da engellemiş oluyorsunuz. Bombalar, füzeler ve mermiler kullanmasanız da yaptığınız bu harp, diğer bilinen yöntemlerle yaptığınız harbin etkisini ve başarıya ulaşma şansını arttırıyor. Yani aslında kuvvet çarpanı niteliğinde etkiler oluşturuyor. Dolayısıyla günümüz savaşlarında, artık düşmanın iletişim sistemlerinden radarlarına, elektronik cihazlarından bilgisayar ağlarına kadar birçok katmanda elektronik harp yöntemlerinin kullanılması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

'Ülkelerin bağımsızlığını koruması ve caydırıcılığını sağlaması ancak elektronik harp sistemlerinin milli olarak tasarlanıp geliştirilmesiyle ve bu sistemlerin sahada etkin şekilde kullanılmasıyla mümkündür' diyen Yılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Savaşların kazananı yoktur, barışında kaybedeni yoktur. Savaşa yapılan hazırlık caydırıcılık olmak aynı zamanda huzurun ve barışın temelini oluşturuyor. Dolasıyla milli olarak bunu başarmak zorundayız. Şu anda dünya genelinde devletler, yakın geçmişte yaşanan savaşlardan ve özellikle şu anda devam etmekte olan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan çıkardıkları derslerle Elektronik Harp kabiliyetlerinin önemini bir kat daha anlamış durumdadır. En gelişmiş Elektronik Harp sistemlerine sahip olabilmek, bu konudaki yeteneklerini geliştirmek ve güçlendirmek için ülkelerin büyük çaba için ve yarış içinde olduğunu görüyoruz. Türkiye'de, bu alanda büyük ilerlemeler kaydedilerek, yerli ve milli Elektronik Harp sistemleri ile harp alanında Silahlı Kuvvetlerimize üstünlük ve ulusal güvenliğimize katkı sağlanmaktadır. Böylece hem uluslararası düzeyde elimizin güçlenmesine hem de ihracat potansiyeli sayesinde ekonomimize büyük ölçüde olumlu yansımalar kaydetmektedir."

Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığının yakın işbirliği ve koordinasyonu ile; özgün, yerli, ileri teknolojili projeler ve milli çözümler hayata geçirildiğine değinen Yılmaz, "Yönlendirilmiş kızılötesi karşı tedbir sistemi, kızılötesi füze ikaz sistemi, deniz karakol gemileri için geliştirilen Elektronik Destek Sistemi, ARES, KORAL, MİLKAR, SANCAK, SEYMEN gibi projeler, Türkiye'nin özgün harp doktrinini şekillendirmektedir. Ürettiğimiz kara, deniz ve hava konuşlu insanlı ve insansız platformlar üzerindeki elektronik harp sistemlerimiz, harekat alanında çok etkili olmuştur kendisini ispatlamıştır" dedi.

Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Elektronik Harbi en iyi uygulayan ordular arasında yerini aldığını vurguladı.

Elektronik harp sistemlerinin harekat merkezi ile doğrudan veya dolaylı olarak çok hızlı haberleşme imkanına sahip olduğuna işaret eden Yılmaz, "Operasyonel ihtiyaçlara göre belirli sistemler hızlıca aktif hale getirilerek hava ve kara kuvvetlerinin manevralarına aktif destek verebilmektedir. Devam eden çalışmalar kapsamında önümüzdeki dönemde seyrüsefer elektronik harp sistemlerimiz ile mavi vatanda da daha güçlü hale geleceğiz. Elektronik harbin özellikle Sinyal İstihbaratı ve Siber fonksiyon alanları ile etkin koordinasyonu ve iş birliği süreçlerinin geliştirilmesine odaklanmış durumdayız. Devam eden projelerimizle; özellikle kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılması, eğitim ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi ve muhafazası, yeni ve yerli teknoloji hamleleri ile kararlı ve sürdürülebilir elektronik harp avantajları oluşmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Elektronik Harp konusunda Türkiye'yi daha da ileri bir seviyeye ulaşmasına yönelik bilimsel ve yapıcı katkıları çok değerli bulduklarını ifade eden Yılmaz, "Temel bilgilerin olmadığı teknolojik kabileyetler bir sınıra kadar yetişiyor. İlk kez düzenlenen Elektronik Harp Sempozyumu'nu önemsiyor konferans, sempozyum ve çalıştay gibi faaliyetlerle bu alanı akademik ve bilimsel yönden sürekli geliştirmek ve desteklemek istediğimizi vurgulamakta yarar, buluyorum. Bu çalışmaların ortaya çıkaracağı fikri sinerjinin, ülkemizin geleceğine yön verecek anlayış ve uygulamalar ile elektronik harp alanında yetenek kazanımına olumlu yansıyacağına ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayi ve inovasyon odaklı üretim ekosisteminin tüm paydaşlarını elektronik harp alanıyla daha yakından ilgilenmeye, bu alandaki fırsatları değerlendirmeye davet eden Yılmaz şunları kaydetti:

"Elektronik Harp Sempozyumuna rekor seviyede katılım olmasından bu konuya ne kadar büyük bir talep olduğunu ve aslında ne kadar çok sektörü ilgilendiren bir alan olduğunu da hep birlikte görüyoruz. İnsansız savunma araçlarıyla savaş paradigmalarını değiştiren Türkiye, elektronik harp alanında da bugüne kadar yapılmayanı yapacak konumdadır. Önümüzdeki dönemde elektronik taarruz, elektronik destek ve elektronik karşı tedbir yönleriyle elektronik harpte yerli-milli ürünlerimizin isimlerinin daha çok anıldığını hep birlikte göreceğiz. Markalaşma önemli. Bu alanda azimli ekipleriyle başarılı çalışmalar ortaya koyan ASELSAN, HAVELSAN, TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN gibi kurum ve kuruluşlarımız başta olmak üzere elektronik harp ekosistemimizi tebrik ediyor, onlardan güzel haberlerin devamını bekliyoruz."

Yılmaz beraberindeki heyetle birlikte daha sonra stantları gezdi.