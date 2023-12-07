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Somali Cumhurbaşkanının oğlunun çarpmasıyla ölen kuryenin eşi konuştu

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud'un karıştığı kazada yaralanan motosikletli kurye hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası hayatını kaybeden kuryenin eşi konuştu. Öznur Göçer, "Ölen eşimin arkasında iki çocuğu ve ben kaldım, onların geleceği açısından yalnız bırakılmamak istiyorum, bir çocuğum zaten engelli" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2023 16:32, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 16:46
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Somali Cumhurbaşkanının oğlunun çarpmasıyla ölen kuryenin eşi konuştu

Kaza, Avrasya Tünel çıkışı Kennedy Caddesi Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe Günü öğlen saatlerinde meydana geldi. 16 AFL 804 plakalı motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38) sahil yolunda seyir halindeyken motosikletinin hızını yavaşlatarak yol kenarında duraklamak istedi. Aynı istikamette 06 CD 4581 plakalı otomobiliyle ilerleyen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, motosiklete arkadan çarptı. iki çocuk babası Yunus Emre Göçer 6 gün sonra hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Hassan Sheikh Mohamud hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Yaşanan olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Göçer'in eşi konuştu.

Hayatını kaybeden motosikletli kuryenin eşi Öznur Göçer, "Ölen eşimin arkasında iki çocuğu ve ben varım onların geleceği açısından yalnız bırakılmamak istiyorum, bir çocuğum zaten engelli. Orada olan iki polisin yanlış tutanak tutması yüzünden adamdan hiçbir ifade almadan direkt salıveriyorlar. Oradaki polislerden de şikayetçiyim. Adamın tutuklanmasını istiyoruz ve adamı zaten zor bulduk. Olay medyaya yansıdıktan sonra bizlere kamera kayıtları gelmeye başladı. Buna sebep olan herkesten şikayetçiyim. Motokurye arkadaşları olmasa zaten yapabileceğimiz hiçbir şey yok. En büyük çaba onlardaydı. Bu olay kapanıp gidecekti. Herkesten destek bekliyorum. Ben normal bir motor kazası zannettim. Motoru düştüğü an arkadaşlarına alarm gelmiş. İlk arkadaşları müdahale etti. Vuran adam olay yerinden hemen. gitmiş. kamera kayıtlarından gördüğünüz gibi eşimin bilerek üzerine sürüyor. Ben Avrasya Tüneli'nin içindeki kameraya da ulaşamıyorum" dedi.

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