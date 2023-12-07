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AYM'nin Can Atalay'ın ikinci başvurusunu görüşeceği tarih belli oldu

Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci başvuruyu 13 Aralık'ta görüşecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2023 17:43, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 17:44
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AYM'nin Can Atalay'ın ikinci başvurusunu görüşeceği tarih belli oldu

Atalay'ın avukatları, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez başvuruda bulundu.

Başvuruda, "Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" öne sürüldü.

Yüksek Mahkeme, ikinci başvuruyu, 13 Aralık'taki bölüm toplantısı gündemine aldı.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, "başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması"nı gerekli görürse başvuruyu Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28'inci maddesi uyarınca Genel Kurula sevk edebilecek.

- Daha önceki ihlal kararına uyulmamıştı

Gezi Parkı davası hükümlüsü olan ve 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtaya başvurmuştu.

Yargıtayın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine hak ihlali başvurusunda bulunmuş, Mahkeme, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.

Yargıtay 3. Dairesi ise ihlal kararına uyulmamasını kararlaştırmıştı.

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