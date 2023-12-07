Öğretim üyesi, görev yaptığı fakültede ölü bulundu

Görev yaptığı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde bugün ölü olarak bulunan Felsefe, Bilim Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Doç. Dr. Küçükali'nin cenazesinin yarın memleketi Trabzon'da toprağa verileceği öğrenilirken, sabah saatlerinde Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tören düzenleneceği açıklandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı yayınladığı mesajda, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle dar-ı bekaya irtihal eden Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'ye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve tüm Atatürk Üniversitesi ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi.