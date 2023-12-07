Depremde yıkılan 200'den fazla eser yıl sonuna kadar yeniden ayağa kaldırılacak

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği'nce, ' Deprem Bölgesinde Kültür Varlıklarının Yeniden Anlamı' projesi kapsamında düzenlenen konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, deprem bölgesinde zarar gören kültür varlıklarının 200'ünün, yıl sonuna kadar ayağa kaldırılacağını söyledi.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği'nce Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen ' Deprem Bölgesinde Kültür Varlıklarının Yeniden Anlamı' projesi kapsamında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde konferans düzenlendi. Konferansa, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan ve Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir katıldı. Konferansta konuşan Topçu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin asrın depremi olduğunu söyleyerek, bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını temenni etti. Depremden sonra istikrarlı bir hükümet olmasından dolayı yaraların hızlı bir şekilde sarıldığını söyleyen Topçu, "On binlerce canımız gitti. Bununla birlikte milletimizin kültür ve medeniyet varlıklarının somut yapıları da zarar gördü. Ama esas olan getiremediğimiz canlardır. Bu arada somut kültür varlıklarımızın 200'ü yıl sonuna kadar ayağa kalkacak, eskisinden iyi olacak. Sadece 200 yapının ayağa kalkmasıyla kalmayacak, kültür varlığı olan özel mülkiyetler de ayağa kaldırılacak. Hem şehirlerimizin, hem ülkemizin, hem de bütün dünyanın ve insanlığın medeniyet sembolü olan bu varlıklarımız en kısa sürede esasına uygun olarak yeniden yapılacak" dedi.

'KISA FİLMLERLE FARKINDALIK OLUŞTURULACAK'

Kültür Sanat Muhabirler Derneği Bakanı İbrahim Gökdemir ise depremin insan hayatında olduğu kadar kültür varlıklarında da ağır yıkımlara neden olduğuna dikkat çekerek, depremden etkilenen bu kültür varlıklarına kamuoyu dikkatinin canlı tutulması amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi. Proje kapsamında 15 gün boyunca depremden etkilenen 9 ilde incelemeler yapıldığını bildiren Gökdemir, "Bu illerde oluşturduğumuz çalışma ekibimiz, yerinde inceleme yaparak her bir ilimizdeki kültür varlıklarımızı kısa film haline getirdi. Deprem bölgesindeki kültürel varlıklarımızı yeniden hafızalarda tutmaya çalışacağız. Bugünkü toplantımızdan sonra, 9 ilimizde hazırladığımız kısa filmler sosyal medyada ve dijital mecralarda yayımlanmak üzere servis edilecek ve bir farkındalık oluşturulacaktır" diye konuştu.