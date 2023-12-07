Depremde yıkılan, 45 kişinin öldüğü binanın denetçisi tutuklandı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 45 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesi Gazi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki Cemil Çapar Apartmanı'yla ilgili yapı denetim firmasına bağlı statik proje ve uygulama denetçisi M.T. gözaltına alındı.

Yıkılan apartmanın bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak tespit edilen M.T. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.