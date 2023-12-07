Tatar: Türkiye ile beraber bir otoriteyiz, devletiz ve bağımsız bir Türk devletiyiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD) tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında KKTC Perspektifi" konferansına katıldı. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen konferansta konuşan Tatar, "Bu günlerde, Doğu Akdeniz'de yaşananlar, Libya'ya kadar olan o gelişmeler, gerek mavi vatanda gerek hava sahasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değeri eskiye göre çok daha artmıştır diye değerlendiriyoruz. Hükümetle, Cumhurbaşkanı ile ve diğer kurum ve kuruşlarla, hepsinin kanaati odur ki Doğu Akdeniz, Mavi vatan ve hava sahası Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği için fevkalade önemlidir. Kimse bunu küçümseyemez, kimse bunu farklı değerlendiremez. Onun için yıllar itibariyle bu yaşananlarla Kıbrıs'ın değeri artmıştır'' diye konuştu.

'1571'LERDEN BURALARA KADAR SAHİP OLDUĞUM BİR ADAYI BU ŞEKİLDE BİZLERİN ELİNDEN ÇALMAYA KALKIŞIYORLAR'

Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliğine alınışını değerlendiren Tatar, "50 seneden fazladır, federal temelli bir anlaşma için çabalarımızdan sonra iyi niyetimize ve kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş zamanından Perez De Cuellar belgeleri, daha sonra farklı bir takım öneriler, en sonunda hepimizin hatırlayacağı Annan planı ki eş zamanlı referanduma gittik. Bizler her türlü büyük tehlikelere karşı evet dedik. Çünkü Annan Planı kabul edilseydi bugün Kıbrıs'ta farklı durumlar olabilirdi. Rum tarafı hayır dedi ve mükafat olarak Avrupa Birliği'ne alındı. Daha dün Avrupa Birliği'nde bir açıklama vardı. Ne dedi Avrupa Birliği'nin yetkilisi, cahil. 'Kıbrıs Bizimdir' dedi. Brüksel'de bir zat, 'Kıbrıs Bizimdir' dedi. Kıbrıs nereden senin, sen neredesin Kıbrıs nerede. Binlerce kilometre uzakta bir adadan bahsediyorsun. Türkiye'nin burnunun dibinde Türkiye'ye sadece 40 mil uzaklıkta. El alem, bakınız Filistin'e, Bakınız oraya, Bakınız Buraya, Bakınız Ukrayna'ya. Kendi milli menfaatleri ve çıkarları için her türlü haydutluğa kadar gidebiliyorlar. Ama bu taraftan benim burnumun dibinde, 1571'lerden buralara kadar sahip olduğum bir adayı bu şekilde bizlerin elinden çalmaya kalkışıyorlar, hadi oradan'' şeklinde konuştu.

'MESELE O KADAR BASİT DEĞİLDİR'

Türkiye'nin Mavi Vatan'da söz sahibi olması için KKTC'nin önemli olduğunu söyleyen Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti ile bizim aramızda ki bağlar, aramızda ki anlaşmalar hem Mavi Vatan'a ki bilim adamları bunu tekrar edebilirler. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Mavi Vatan'da ki hakkımız, toprağımızın 3 katıdır. Dolayısıyla bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak egemenlik haklarımıza, deniz yetki alanımıza, kıta sahanlığı haklarımıza, kara sularıyla ekonomik hazır bölge haklarıyla, bütün bunlar farklı farklı kavramlardır ve önemli kavramlardır. Yani mesele o kadar basit değildir. Bütün bunlarla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'i realitesi Türkiye'ye ve Türkiye'nin güvenliği için ve büyük millete çok büyük yararı vardır. Gelecekte de bu yararlar inşallah hem güvenliğimiz için hem de ekonomik çıkar ve menfaatlerimiz için inşallah daha da fazla yeryüzüne çıkacaktır'' dedi.

'ARKAMIZDA 85 MİLYONLUK TÜRKİYE VAR'

KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında ki gerginliğe değinen Tatar, "Federalizmi kapattık, Federasyon defterini artık gömdük. Çünkü artık geri dönüşü yoktur. Ne diyoruz, Kıbrıs'ta 2 egemen halk vardır. Lozan anlaşmaları, 1960 anlaşmaları ve Kıbrıs'ta 2 ayrı halk ve her halkın kendi geleceğini tayin etme noktasında artık sürdürülebilecek bir siyaset, adil, kalıcı ve sürdürülebilir olması için mutlak suretle Kıbrıs Türk halkının kurduğu bu mücahitlerin devletidir, yaşaması lazım. İki devletin iş birliği ile yapılacak olan bir takım işler varsa buyurun birlikte yapalım. Dün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyledi, 'Nihai çözüme kadar iş birlikleri yapılabilir' dedi. İyi niyet göstergesi olarak bizde bunu söyledik. Gelin diyorum, doğal kaynakları birlikte araştıralım. Bizi kimse hafife almasın. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak en az onlar kadar meşru, en az onlar kadar başarılı, en az onlar kadar yapabileceklerimiz vardır. Çünkü arkamızda 85 milyonluk Türkiye vardır. Biz, Türkiye ile beraber bir otoriteyiz, bir gücüz, devletiz ve bağımsız bir Türk devletiyiz. Elbette ki Türkiye bizi destekleyecek, elbette ki Türkiye ile kutsal, kadim bağlarımız daha da pekişecektir. Sen Avrupa Birliği pekişeceksin, benim Ana vatanım Türkiye Cumhuriyeti ile pekişmeme müsaade etmeyeceksin, sen kimsin?'' ifadelerini kullandı.