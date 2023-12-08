Şoför İETT otobüsünü iterek durdurmaya çalışmıştı...Hayatını kaybetti

Mescidi-Selam otobüs durağına kullandığı 34 HO 4017 plakalı İETT otobüsünü yanaştırdıktan sonra araçtan inen Veli Zafer Özek, kaymaya başlayan otobüsü eliyle iterek durdurmaya çalıştı.

Kayan otobüs sürücüyü ezdikten sonra durakta bulunan 3 taksiye çarparak durabildi. Otobüsün ezdiği sürücü ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüsün altından çıkarılarak olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Özek, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Özek'in kayan otobüsü iterek durdurmaya çalışması, çevredekilerin otobüsün altında kalan sürücünün yardımına koşması yer aldı.

- Sendikanın açıklaması

Karayolu Taşımacılık ve Emekçileri Sendikası (KATAŞ-SEN) tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, halk otobüsünü durdurmaya çalışan şoförün aracın altında kalarak hayatını kaybettiği hatırlatılarak, "Bu cinayet göz göre göre gerçekleşti. Sorumluları İBB, İETT, halk otobüsü kooperatifleridir. KATAŞ-SEN olarak her makama, merciye şoförün çalışırken sürekli her şeyden suçlu bulunmasının yarattığı tehlikeleri rapor olarak verdik, anlattık. Şoför arkadaşlarımız saldırıya uğradıklarında, arabaları trafikte kaldığında bile suçlandılar. Bu cinayet sorgusuz sualsiz suçlanmalara karşı gösterilen bir refleks sonucu gerçekleşmiştir. Tek bir kişi bile daha kaybetmeye tahammülümüz yok." ifadeleri kullanıldı.