Fenomenler yargı paketine girdi

Uzun zamandır 8'inci yargı paketi üzerinde çalışan AK Parti, yeni yılda 67 maddeden oluşan paketi TBMM'ye sunacak. Son dönemde kara para akladıkları ortaya çıkan sosyal medya fenomenlerinin durumu da yeni yargı paketine girdi. Fenomenlerle ilgili başlatılan soruşturma sürecinin hızlandırılması için Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişiklikler yapılacak. Soruşturma süreci başlar başlamaz, fenomenlerin mal varlıklarına geçici tedbir koyulacak.

SÜRECİ HIZLANDIRACAK

Mevcut düzenlemeye göre, Cumhuriyet savcısı bir ihbar üzerine ya da re'sen soruşturma başlatabilir. Şüpheli işlemlerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından savcılığa bildirildikten sonra Sulh Ceza Hakimi, CMK'da belirtilen şartların varlığı halinde koruma tedbirlerine başvurabiliyor. Bu raporun hazırlanmasına ilişkin herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor. CMK'daki bu madde yeniden düzenlenecek. MASAK raporu beklenmeden söz konusu isimlerin mal varlıklarına geçici tedbir koyulabilecek.

MASAK'A SÜRE SINIRI

Yapılan düzenleme ile soruşturma süreci daha hızlı ilerleyecek. Görünürde yasal, meşru ve ticari bir iş yapıyormuş gibi duran, ancak arka planda teröre finansman sağlama ve kara para aklanmasına yönelik faaliyet yürüten fenomenler mercek altına alınmıştı. Yapılacak bu düzenlemeyle fenomenlerin mal varlıklarını başka kişilerin üzerine geçirmesi de önlenecek. MASAK'a raporu kısa sürede hazırlayabilmesi için süre sınırı getirilmesi de gündemde. Bu sürenin en fazla 1 ay olması planlanıyor.

Nur Banu Aras