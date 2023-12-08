AK Parti'nin 'yeniden İstanbul' planı

AK Parti'de belediye başkan adaylarının belirlenmesi konusunda çalışmalar sürerken, bir yandan da yürütülecek kampanyanın çerçevesi oluşturuluyor.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçtiğimiz günlerde yerel seçim kampanyası konusunda bir sunum yapıldı. Bu kapsamda kampanyanın çatısını 'CHP'nin yapamadıkları, AK Parti'nin yaptıkları ve yapacakları' oluşturacak. Kampanyada özellikle CHP'nin yönettiği 11 büyükşehirde 2019'da söz verip de yapmadıkları vaatler işlenecek. AK Parti'nin algı belediyeciliği değil, hizmet ve gerçek belediyeciliği yapacağına yönelik unsurlar gündemde tutulacak.

AK Parti yönetiminin hazırladığı rapora göre İstanbul'da verilen 280 vaatten sadece 46'sı gerçekleştirildi. Kampanya sunumunda bu bilgi Erdoğan'a da verildi. Cumhurbaşkanı ise sadece İstanbul değil, tüm CHP'li belediyelerde 'tutulmayan sözlerin' listesinin çıkarılmasını istedi. AK Parti'de seçim kampanyasının ocak sonunda başlatılması hedefleniyor.

ERDOĞAN'DAN TOPLANTI

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve ismi İstanbul büyükşehir belediye başkan adayları arasında geçen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile bir toplantı yaptı. Edinilen bilgilere göre, toplantıda 'büyükşehir adaylığı' konusuna girilmedi. İstanbul'un ilçeleri ile ilgili değerlendirme yapıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle belediye meclis üyeliklerinde o ilçenin sosyolojik ve demografik yapısının dikkate alınarak adayların belirlenmesi, meclislerde nüfus yoğunluğuna göre bir yapı oluşturulmasını istedi. Erdoğan ayrıca, ilçe belediye başkan adaylarını da o ilçedeki demografik yapıyı dikkate alarak belirleyeceklerini söyledi.

İLÇELER DE MASADA

AK Parti'deki seçim gündemli yapılan toplantılarda, İstanbul'da CHP'nin elindeki ilçe belediyeleri de masaya yatırıldı. Yapılan anketlerde İstanbul'daki CHP'li ilçe belediyelerin büyük bölümünün başarısız bulunduğu ve seçmende bir kızgınlık oluştuğu savunuldu. Toplantılarda, bu nedenle Cumhur İttifakı'nın yapacağı seçim iş birliği ile bazı ilçelerin CHP'nin elinden alınabileceği değerlendirildi.

YÜCEL KAYAOĞLU