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Gazze'nin imdadına Türkiye yetişti! Sahra hastanesi için yer bulundu

Sağlık Bakanı Koca, Gazze'nin acil ihtiyacı olan sahra hastanesi için anlaşmaya varıldığını, fizibilite çalışmalarının bittiğini, tesisin yakında kurulacağını söyledi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 08:45, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 08:24
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Gazze'nin imdadına Türkiye yetişti! Sahra hastanesi için yer bulundu

Kabine toplantısının ardından soruları cevaplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Filistin'in öncelikli ihtiyacı olan sahra hastanesi için Türkiye'nin devrede olduğunu söyledi.

Koca "Bizim isteğimiz sağlık hizmetini yerinde vermek. Ekiplerimiz Gazze'de üç yerleşim yerini incelemişti, ancak altyapının uygun olmadığını gördük; dördüncü yer için fizibilite çalışmaları yapıldı. Refah Sınır Kapısı'na daha yakın olan bu noktanın uygun olacağını düşünüyoruz. İsrail ve Mısır Sağlık Bakanları ile görüştüm, mutabık kaldık, hızla sahra hastanesini kuracağız. 20 ambulansımız ruhsatları alınmış şekilde sınırda bekliyor. Sahra hastanemizle birlikte onlar da Gazze'ye geçecek" dedi.

Koca, Türkiye'ye 114'ü hasta 86'sı refakatçi olmak üzere 200 kişinin getirildiğini belirterek "63 yaşlarında iki hastamızı maalesef kaybettik. İkisi de kanser hastasıydı. Yedi kişi yoğun bakımda. Çocuk sayısı 26... Diğer hastalarımızda ise ciddi problem yok" bilgisini verdi.

HEKİMLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınarak yerine kayyım tayin edilmesi kararını da değerlendiren Koca "Devam eden hukuki bir süreç var. Tabip odalarının amacı, sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olmalıdır. Bütün hekim arkadaşlarımı, maksadı sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olması gereken tabip odalarını desteklemeye davet ediyorum" diye konuştu.

"AHMED'E ULAŞTIK"

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Elimden tehlikeli bir ameliyat olmam gerek. Gerekli tedavi Gazze'de yok. Beni ülkende tedavi etmeni istiyorum" diye seslenen Filistinli Ahmed'e ulaştıklarını söyledi: Bir değil iki küçük kardeşimiz var. Adreslerini bulduk, iletişim halindeyiz.

EMRAH ÖZCAN

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