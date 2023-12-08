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Belediye başkanı önce kalp krizi, ardından beyin kanaması geçirdi

Kars Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali önce kalp krizi, ardından beyin kanaması geçirdi. MHP'li başkan ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 08:25, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 09:11
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Göğüs ağrısı şikayeti ile devlet hastanesine başvuran Kars Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hayali, hekimler tarafından Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

Sevk edildiği hastanede anjiyo olan ve yoğun bakımda tedaviye altına alınan Hayali'nin beyin kanaması da geçirdiği tespit edildi.

AMBULANS UÇAKLA ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu hastaneye gelerek Hayali hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Genel sağlık durumu ciddiyetini koruyan Hayali'nin, ailesinin de isteği üzerine başka bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Belediye Başkanı Hayali, Harakani Havalimanı'na gelen ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

HARUN HAYALİ KİMDİR?

Harun Hayali 1 Mayıs 1962'de Sarıkamış'ta doğdu. Hayali, ilkokul ortaokul ve liseyi Sarıkamış'ta tamamladı. Harun Hayali daha sonra Kars Kafkas üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünden mezun oldu.

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