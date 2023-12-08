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Devletten yatırım desteği! 4 ildeki üretim tesisleri teşvik alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; bazı üretim tesisi yatırımlarına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 08:59, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 08:28
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Devletten yatırım desteği! 4 ildeki üretim tesisleri teşvik alacak

Sanayi üretimini teşvik için devlet destekleri sürüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Adana, Ankara, Denizli ve Kırıkkale'deki bazı üretim tesisi yatırımlarına proje bazlı devlet yardımı verilmesine karar verildi.

Toplam 48 milyar 433 milyon liralık yatırım öngören 4 proje için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 10 yıl sigorta primi işveren hissesi gibi destekler hayata geçirilecek.

Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret AŞ'nin Ankara ve Kırıkkale'de yapacağı "savunma sistemleri üretim tesisi" yatırımı, proje bazlı devlet yardımları kapsamında. Yatırımla yıllık 12 bin 575 savunma sistemi üretilecek. Proje için ayrıca %100 vergi indirimi, 5 yıl azami 200 milyon liralık nitelikli personel ile 10 yıl süreyle faiz veya kar payı desteği verilecek.

ZN Çinko Rafinerisi AŞ de Denizli'deki üretim tesisi için desteklerden faydalanacak. Yatırımla firmanın, yılda toplam 785 bin ton üretim planlanıyor.

Safir Tuz Gıda Maden Pazarlama Nakliyat İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kırıkkale'deki üretim tesisi de faydalandırılacak. Yatırım sonunda tesiste yılda 478 bin 186 ton üretim amaçlanıyor.

Ayrıca Sasa Polyester Sanayi AŞ'nin Adana'da yapılacak tesis yatırımı sonunda yılda 3 milyon 302 bin 500 ton üretim bekleniyor. Kırıkkale'deki Safir Tuz AŞ Kırıkkale Özel Endüstri Bölgesi, Zonguldak'taki Eren Holding AŞ Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

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