HEDEP için 'Özel' plan! CHP ikinci 'helalleşme' hazırlığında

Yerel seçimlerde başarı elde edebilmek için her türlü yöntemi deneyen CHP, İyi Parti'nin ittifak kapılarını kapatmasının ardından yeni formül arayışına girdi. CHP lideri Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı protokol sonrası küstürülen Kürt seçmeni yeniden partiye çekmeye çalışacak.

Eldeki büyükşehirleri kaybetmek istemeyen Özgür Özel'in, doğudaki oyları korumak için Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Helalleşme' çağrısına benzer yeni bir çağrı hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Bu girişimle, Zafer Partisi ile yapılan protokolü unutturmayı amaçladığı belirtilen Özel'in, geçtiğimiz haftalarda, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Kürtlerin 'daha az eşit' olduğunu iddia etmesinin de bunun bir parçası olduğu iddia ediliyor.

İSTANBUL TEŞKİLATLARINA UYARI MESAJI

CHP, bir yandan da Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partilerin seçmen tabanını kazanma stratejisi yürütüyor. Bu kapsamda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul teşkilatlarına uyarı mesajı gönderdi. Mesajda "Daha önce ittifak içerisinde olduğumuz partilerle ilgili kırıcı ve negatif bir dil kullanılmaması, siyasi polemiklere girilmemesi, ilgili partilerin yönetici ve üyelerine yönelik saygılı ve yapıcı bir dil kullanılması, sıcak diyalogların devam ettirilmesi kritik önem taşımaktadır" denildi.

FERHAT EKİNCİ