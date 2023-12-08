Deprem sonrası arsa talebi yüzde 60 arttı

Kredi faizlerinin yüzde 40'ı aşması, konut fiyatlarının fırlaması ve deprem endişesi, ev sahibi olmak isteyenleri arsadan konut yatırımına yöneltti. İstanbul'da bugün sıfır bir konut fiyatı 8-10 milyon TL'den başlarken, arsadan konut sahipliğinde maliyetin yaklaşık yarı yarıya olduğu belirtiliyor.

Arsa konusunda 25 yıldır faaliyet gösteren Yeşilvadi Arsa & Gayrimenkulün 2'nci kuşak temsilcileri iki kız kardeş Nurgül Orhan Uysal ve Aslı Orhan Demiral, arsanın, günümüzün en değerli yatırım aracı olduğuna vurgu yaptı. Gayrimenkulde yatırımcının yeniden gözdesi arsadaki son gelişmeleri Genel Koordinatör Nurgül Orhan Uysal ve Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Orhan Demiral ile konuştuk.

Beypazarı yoğun ilgi gören bölgelerden

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arsa talebinin ciddi artış gösterdiğini söyleyen Nurgül Orhan Uysal, satışların cirosal bazda yüzde 100, adetsel bazda yüzde 60 arttığını söyledi. En fazla talebin Trakya, Çanakkale, Ankara Beypazarı, Balıkesir bölgesinde yaşandığına işaret eden Uysal, "Deprem riskine karşı alt yapısının sağlam olması, arsa piyasasının oluşması ve müstakil tapu üretim yerleri olmasından dolayı ilgi yüksek. Biz de Yeşilvadi olarak Tekirdağ, Çerkezköy tarafından başlayıp, Kırklareli, Çorlu, Çanakkale, Balıkesir, şimdi de Beypazarı'nda satış gerçekleştiriyoruz" dedi.

Babaeski'de 120 parsel proje 3 ayda satıldı

Talebin yoğun olduğu yerlerden Kırklareli Babaeski'de 120 parselden oluşan bir proje gerçekleştirdiklerini söyleyen Uysal, tamamının 3 ayda satıldığını vurgulayarak, "Şu anda tapu teslimlerine başladık.

O gün ilk alanlar 600-700 bin TL'ye aldı, bugün o parsel nereden baksanız 2 milyon TL. Bugün 2,5-3 katı bir değerde" diye konuştu. Firma olarak 25 yılda 20 milyon metrekareyi geçen, 41 bin bağımsız parselle, yaklaşık 2 bin 900 futbol sahası büyüklüğünde arsa satışı gerçekleştirdiklerini söyleyen Aslı Orhan Demiral ise, "Süreçleri tamamlanmamış hiç bir yerde yokuz.

Bütün ilgili birimlerden görüş alınmış, onaylanmış arsa satışı yapıyoruz" dedi. Arsanın günümüzde en değerli yatırım aracı olduğunu söyleyen Demiral, sözlerini şöyle sürdürdü: "2015 yılında girdik Kırklareli'ne, 20 bin peşinatla, 30 ay vadeli, 60-70 bin liraya yer satıyordu. Şu anda tamamı peşin 1 milyon TL'ye yer yok. Örneğin 250-400 metrekare arasında bir yer, şu anda Kırklareli'nde 1 milyon TL'den başlıyor. Deprem sonrası Ankara Beypazarı da yoğun ilgi gördü. Şu anda Beypazarı'nda en uygun arsamız 700 bin TL'den başlıyor" dedi.

12 kurumun onayı şart, yatırımcı iyi araştırsın

Birikimlerini arsada değerlendirmek isteyenlerin, alım yapmadan önce iyi araştırması gerektiğini vurgulayan Demiral, mağduriyet yaşanmaması için şu önerilerde bulundu: "Kesinlikle resmi kurumlardan sorgulayıp alsınlar. Örneğin Çatalca'dan alacaksa, Çatalca Belediyesi'ni arayıp, yeri sorgulasın. Çünkü DSİ'den Karayollarına kadar 12 kurumdan görüş alınıp onaylanması gerekiyor. Böyle aldığında hiçbir sorun yok."

Fiyat arttı, orta gelirli toprağa yöneldi

Konutta erişimin yükselen fiyat ve faiz oranlarıyla zorlaştıkça orta gelir grubunun da arsaya yöneldiğine dikkati çeken N urgül Orhan Uysal, kendilerinin de arsada taksit yaptığını ve vadelerin de 18 ayı bulduğunu belirterek, "Beyaz yakadan, mavi yakaya kadar bir çok kişiyle çalışıyoruz. Toprak yatırımı özellikle pandemiden sonra bambaşka bir algı oluşturdu" bilgisini verdi.

Ev yapma maliyeti ortalama 5 milyon TL

İstanbul'a yakın bir yerde konutluk bir arsa bedelinin en az 2-2.3 milyon TL olduğuna işaret eden Aslı Orhan Demiral, "100 metrekare bir ev yapacaksa bir o kadar da ev maliyeti söz konusu. Toplamda ise ortalama 5 milyon TL'ye bir ev sahibi oluyor. Bugün sıfır bir konutu 5 milyon TL'ye almak neredeyse imkansız" diye konuştu. Arsa yatırımında kar geri dönüşü için en az 3 yıl beklemesi gerektiğini söyleyen Demiral, süre uzadıkça getirinin de yükseliş gösterdiğine işaret etti.

Hamide HANGÜL