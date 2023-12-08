Ev alma ümidini kaybeden evini yeniledi, satışlar patladı

Geçtiğimiz yıl konut piyasasında yaşanan daralma, yapı kimyasalları sektörüne yansımadı. Kuruluşunun 50'nci yılını kutlayan Kalekim, bu yılın 9 ayında net karını yüzde 120, net satışlarını ise yüzde 79 artırdı. Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu, 50'nci yıllarına dair düzenlenen toplantıda bu büyümenin nereden geldiğini anlatırken, "Ev alma ümidini kaybeden evini yenilemeye gitti. Bu bizim satışlarımıza yansıdı. Ayrıca deprem sonrası, deprem bölgesine yakın illerde tadilatlar büyük bir talep yarattı" dedi.

Cironun yüzde 40'ı ihracattan

Kalekim yatırımda yurtdışını gözüne kestirmiş durumda. Fransa ve Rusya'da şubeleri olan, Kenya'da lisanslı üretim yapan şirketin cirosunun yüzde 40'a yakını yurtdışından geliyor. Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'ihracata odaklanın' sözlerine atıfta bulunarak, "Bizim direncimiz de buradan geliyor.

Cari fazla veren bir şirketiz" diye konuştu. Şirketin Romanya'da yatırım opsiyonlarını değerlendirdiğini anlatan Karaoğlu, Köstence'de planlanan fabrikanın Ukrayna'nın yeniden inşası söz konusu olduğunda kritik hale geleceğini söyledi. Karaoğlu, Kalekim'in incelediği yeni pazarları şöyle anlattı: "Nijerya, Güney Afrika, Fas incelediğimiz pazarlar arasında.

Ancak asıl Mısır, dünyanın imalat coğrafyası olarak belirlenmiş gibi görünüyor. Biz de iki ayda bir Mısır'a seyahat planladık, gidip o pazara dokunup, gözlemliyoruz. Suudi Arabistan da önemli bir pazarımızdı ama gelişmeler sonrası tamamen kaybettik, şimdi yeniden kazanabilmenin yollarına bakıyoruz." Kalekim 2022 yılında Lyksor Kimya'nın yüzde 75'ni satın almıştı.

Mardin fabrikasında kapasite yatırımını tamamlayan şirket son olarak da Muğla'da yeni kurulan bir fabrika binasını ve demirbaşını kiraladı. Bu tesisin satın alma opsiyonunu da ellerinde bulundurduklarını anlatan Timur Karaoğlu, İzmir ve Muğla'nın özellikle deprem sonrası ikinci evlerin bulunduğu bir bölge olduğunu ve büyük potansiyel barındırdığını anlattı. 1 milyon tonu aşan kapasitelerinin ön önemli güçlerinden biri olduğunu, "her pazara yakın olma" avantajını da kullandıklarını anlatan Karaoğlu, pazara yakın üretim yapıyor olmanın öneminin altını çizdi.

Irak'ta 10 milyon dolarlık yatırıma başladı

Kalekim olarak 2024 içinde Irak'ın kuzeyinde de bir fabrika yatırımına başlayacaklarını anlatan Timur Karaoğlu, "Irak en önemli pazarlarımızdan biri. Ancak bu pazarda yerinden üretimi geliştirmeye zorlayan, korumacılığın gelişeceğine dair sinyaller alıyoruz. Oraya bir iç pazar gibi bakıyoruz, Türkiye'deki aynı bayilik teşkilatını kuruyoruz" dedi.

Kalekim Genel Müdürü Karaoğlu, Irak'taki fabrika ile ilgili şu bilgileri verdi: "27 bin metrekarelik arazi üzerine yapmayı planladığımız ve kurulum çalışmaları devam eden Duhok bölgesindeki yeni tesisimizi, 100 bin ton kuru harç ve 5 bin ton boya kapasitesine sahip olacak. 10 milyon dolarlık bir bedelle gerçekleştireceğimiz yeni üretim tesisimizi 2025 yılının ilk çeyreğinde seri üretime almayı hedefliyoruz."

"2024'ün zor ve çok dalgalı geçmesini bekliyoruz"

Piyasanın nabzını tutan bir koltukta oturan Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu, 2024 ile ilgili çok net varsayımlarla plan yapmanın hataya düşüreceği uyarısını yaptı. Zor, talebin düştüğü bir yıl öngördüğünü, ancak çok hızlı değişimlerin de görünebileceğini belirten Karaoğlu, "Büyük bir konut açığı var, finansman fırsatlarının oluşması ile bambaşka bir fotoğraf ortaya çıkabilir. Hızla yön değiştirebilme kabiliyeti, çeviklik bu yıl için daha da kritik olacak. Dalgalı bir konjonktür ve kendi içinde aks değiştiriyor. Çok yönlü darbelere hazır olmalısınız" ifadelerini kullandı.

Özlem ERMİŞ BEYHAN