Dolar haftayı 28,97 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 28,9310 28,9320 28,9760 28,9770 Avro 31,1670 31,1680 31,1430 31,1440 Sterlin 36,2230 36,3400 36,1820 36,3290 İsviçre Frangı 32,8730 33,0380 32,8500 33,0130 ANKARA ABD Doları 28,9010 28,9810 28,9460 29,0260 Avro 31,1270 31,2070 31,1030 31,1830 Sterlin 36,1630 36,3730 36,1220 36,3320