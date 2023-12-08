Dolar haftayı 28,97 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 28,97 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 18:07, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 18:29
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,9310
|28,9320
|28,9760
|28,9770
|Avro
|31,1670
|31,1680
|31,1430
|31,1440
|Sterlin
|36,2230
|36,3400
|36,1820
|36,3290
|İsviçre Frangı
|32,8730
|33,0380
|32,8500
|33,0130
|ANKARA
|ABD Doları
|28,9010
|28,9810
|28,9460
|29,0260
|Avro
|31,1270
|31,2070
|31,1030
|31,1830
|Sterlin
|36,1630
|36,3730
|36,1220
|36,3320