Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı
ÖSYM internet sitesinden 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 10:25, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 10:29
2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS/2) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 12 Kasım'da uygulanan 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.Sonucunuza ulaşmak için TIKLAYINIZ