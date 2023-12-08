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Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM internet sitesinden 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 10:25, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 10:29
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Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı

2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS/2) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 12 Kasım'da uygulanan 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

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